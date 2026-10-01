Hasta 1.400 euros para estudiar fuera y 25 plazas en Irlanda entre las nuevas becas de Fuerteventura

Las convocatorias publicadas el 16 de septiembre tienen requisitos distintos. La estancia lingüística incluye alojamiento familiar y está condicionada a la continuidad del contrato.

Fuerteventura mantiene abiertas hasta el 9 de octubre de 2026 las solicitudes de becas de movilidad universitaria, inmersión lingüística y alojamiento escolar. Las convocatorias se publicaron el 16 de septiembre y el Cabildo las presentó el día 21. La movilidad alcanza 1.400 euros por curso completo, mientras Irlanda ofrece 25 plazas en especie. Esa diferencia tiene consecuencias para las familias: la estancia lingüística financia servicios concretos y su efectividad depende de condiciones contractuales y presupuestarias de la convocatoria.

La movilidad paga 100 euros por mes o 1.400 por curso completo

La primera línea cuenta con 30.000 euros y se dirige a estudiantes de enseñanzas universitarias oficiales en centros académicos españoles. Deben haber sido seleccionados en programas como Erasmus, SICUE o similares por un organismo competente. La ayuda insular complementa esa movilidad previamente reconocida. Para estancias inferiores al curso completo se multiplican los meses aprobados por 100 euros. Si la acreditación corresponde a un curso completo, se establece una cuantía de 1.400 euros. La duración reconocida por el programa determina qué regla debe aplicarse.

Una estancia parcial aprobada de cinco meses generaría un cálculo de 500 euros; otra de ocho meses, de 800. La cuantía de curso completo funciona como una regla específica, por lo que no deben confundirse ambas modalidades. Al preparar el presupuesto del desplazamiento, también hay que comprobar los gastos de alojamiento. La información sobre falsos alquileres para estudiantes explica las precauciones ante reservas anticipadas. La concesión de una beca no acredita la identidad de quien ofrece una habitación ni la existencia del inmueble anunciado.

Dos años de empadronamiento deben acreditarse de forma continuada

La convocatoria universitaria exige empadronamiento ininterrumpido en Fuerteventura durante al menos los dos últimos años. Toma como referencia el último día del mes de publicación, es decir, el 30 de septiembre de 2026. Un cambio entre municipios de la isla puede acreditarse mediante los certificados históricos correspondientes. También se pide matrícula del curso 2026/2027 y certificación del programa de intercambio. Esta última debe identificar el destino y la duración de la estancia. La solicitud utiliza el modelo normalizado disponible en la web insular.

El plazo figura expresamente del 17 de septiembre al 9 de octubre en las fichas oficiales, ambos días incluidos. Esa fecha evita hacer un cómputo incompleto de los quince días hábiles. El calendario insular y el de Puerto del Rosario incluyen jornadas festivas durante ese intervalo. Las solicitudes pueden registrarse en la sede electrónica o por las vías presenciales admitidas. Las oficinas insulares requieren cita previa. Quien no autorice las consultas administrativas deberá aportar los documentos necesarios para acreditar identidad, residencia y demás condiciones.

Las 25 plazas en Irlanda incluyen cuatro semanas con una familia

La inmersión lingüística se dirige a estudiantes que terminaron tercero de ESO en Fuerteventura durante el curso 2025/2026. La convocatoria prevé 25 plazas y una dotación de 99.925 euros, con valoración económica de 3.997 euros por alumno. Es una beca en especie que organiza formación y estancia. Antes del viaje habrá aprendizaje en línea y actividades de comunicación. Durante cuatro semanas en Irlanda, el alumnado convivirá con familias que proporcionarán alojamiento y pensión completa. Se incluyen clases de inglés y actividades culturales y deportivas.

El viaje se programa para las vacaciones posteriores al curso escolar de 2027. Al organizar otras actividades familiares puede consultarse el calendario escolar por comunidades, aunque las fechas concretas del viaje las establecerá el programa. La selección combina renta y rendimiento académico conforme a las bases. Se exige acreditar las notas finales y la matrícula, además de los requisitos personales. La efectividad de la beca queda condicionada a prorrogar el contrato del servicio organizador y disponer de crédito suficiente cuando se resuelva.

El alojamiento escolar cuenta con otra convocatoria y documentos propios

La tercera línea reserva 10.500 euros para alumnado alojado en residencias escolares públicas de Fuerteventura durante 2026/2027. La ayuda anunciada alcanza hasta 200 euros por estudiante y se tramita mediante concurrencia competitiva. Debe utilizarse el formulario de esa modalidad y acreditar la residencia conforme a sus bases. En conjunto, las tres dotaciones suman 140.425 euros. La suma explica el alcance presupuestario del anuncio, pero cada convocatoria conserva su destino y requisitos. El estudiante debe elegir el procedimiento que corresponda a su situación.

La ficha oficial de inmersión lingüística permite descargar bases, convocatoria y solicitud. Para esta modalidad se prevén seis meses de resolución desde finalizar las solicitudes, con posible ampliación motivada de tres meses. La falta de resolución expresa produce desestimación. Los avisos y decisiones se publicarán en los espacios oficiales del Cabildo, que deben consultarse después del registro. Conservar el justificante de presentación y responder a requerimientos permite completar el expediente antes de la valoración definitiva de la beca.