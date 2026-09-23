La Policía alerta a los estudiantes que buscan piso por el aumento de falsos alquileres

Los estafadores copian anuncios reales, rebajan el precio y presionan para cobrar una reserva o fianza antes de enseñar la vivienda.

Encontrar piso antes de empezar las clases puede convertirse en una carrera contra el tiempo. Esa urgencia está siendo aprovechada por delincuentes que publican falsos anuncios de viviendas y habitaciones para conseguir pagos anticipados o documentación personal. La Policía Nacional ha alertado este 9 de septiembre del aumento de este tipo de estafas coincidiendo con el comienzo del curso universitario.

El mecanismo puede resultar difícil de detectar a primera vista. Los estafadores copian fotografías y descripciones de viviendas que existen realmente y vuelven a publicarlas con un precio más atractivo. El problema es que quien ofrece el inmueble no es necesariamente su propietario ni está autorizado para alquilarlo.

Un alquiler demasiado barato y las prisas deben hacer saltar las alarmas

El precio suele funcionar como primer reclamo. Una habitación o un piso con buenas características y claramente más barato que otros inmuebles de la misma zona puede atraer rápidamente a estudiantes que todavía no han conseguido alojamiento.

Después llega la presión. El supuesto propietario asegura que existen varios interesados y solicita una señal, una fianza o incluso la primera mensualidad para reservar la vivienda. Una vez recibido el dinero, puede desaparecer y eliminar el anuncio. La Policía señala precisamente las prisas por realizar la transferencia como uno de los indicadores que deben generar sospechas.

También se repite otra explicación: el arrendador dice encontrarse fuera de España y asegura que, por ese motivo, no puede enseñar el piso. Puede prometer el envío de las llaves después del pago o dirigir al interesado hacia una falsa empresa intermediaria.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad mantiene una guía sobre las estafas en alquileres de viviendas que recoge señales similares. INCIBE aconseja comparar precios, comprobar si las fotografías proceden de otras páginas y desconfiar de quienes aseguran estar en el extranjero y no permiten ver el inmueble.

La Policía recomienda comprobar la vivienda antes de entregar dinero

La principal recomendación es no realizar un pago sin haber comprobado antes quién está ofreciendo el inmueble. Siempre que sea posible, el estudiante debería visitar personalmente la vivienda o pedir a una persona de confianza que lo haga.

También conviene verificar la identidad del arrendador y su relación con el piso. Las condiciones del alquiler deben quedar formalizadas antes de enviar una cantidad importante. Una búsqueda inversa de las fotografías puede descubrir que las mismas imágenes aparecen en otro anuncio con una dirección o propietario diferente.

El riesgo tampoco termina en el dinero. Algunos falsos arrendadores solicitan una copia del DNI, nóminas o datos bancarios con la excusa de preparar el contrato. Esa documentación puede utilizarse después para suplantar a la víctima.

Talent24h ya explicó los riesgos de enviar una copia del DNI por internet y las precauciones recomendadas por la Guardia Civil para reducir las posibilidades de que el documento termine utilizándose en otros fraudes.

Recuperar una transferencia puede ser complicado si el dinero ya llegó

El método de pago merece especial atención. El Banco de España también ha advertido sobre los falsos alquileres que solicitan una reserva mediante transferencia antes de enseñar la vivienda.

El organismo recuerda que las transferencias son órdenes de pago irrevocables. Cuando una persona descubre que ha enviado el dinero a un estafador, debe ponerse en contacto con su banco inmediatamente. La entidad puede intentar recuperarlo contactando con el banco receptor, pero si el importe ya ha sido abonado en la cuenta del beneficiario no puede devolverse sin su consentimiento o una orden judicial.

Ese riesgo ya había sido abordado por Talent24h al explicar el aviso del Banco de España sobre los fraudes en alquileres. La nueva advertencia policial cobra especial relevancia ahora porque se dirige a estudiantes que buscan alojamiento con poco margen antes del comienzo de las clases.

Qué hacer después de pagar por un alquiler que puede ser falso

Quien sospeche que ha caído en el engaño debe avisar a su banco cuanto antes e informar también a la plataforma donde encontró el anuncio. Conviene guardar capturas del anuncio, conversaciones, correos electrónicos, teléfonos, justificantes de pago y cualquier supuesto contrato recibido.

La Policía Nacional indica que, en las denuncias por fraudes cometidos a través de internet, puede ser necesario aportar documentación bancaria que acredite los cargos fraudulentos. La conservación de las pruebas facilita posteriormente las actuaciones policiales.

La advertencia llega precisamente en uno de los momentos del año en los que numerosos estudiantes necesitan cerrar su alojamiento con rapidez. Un precio atractivo no demuestra por sí solo que exista una estafa, pero la combinación de una vivienda que no puede visitarse, un supuesto propietario difícil de verificar y una petición urgente de dinero justifica detener la operación y comprobar todos los datos antes de pagar.