Un conductor volvió de vacaciones y encontró cuatro avisos de multa porque el ayuntamiento pintó una plaza para personas con discapacidad alrededor de su Audi

El contratista dejó constancia del vehículo, pero un fallo de comunicación provocó los avisos de multa. Las fuentes oficiales aclaran los plazos para impugnarlos.

El Ayuntamiento de Croydon, en Londres, emitió cuatro avisos de multa a un conductor que había dejado su coche aparcado antes de marcharse de vacaciones. Durante su ausencia, pintaron una plaza para personas con discapacidad alrededor del vehículo, en noviembre de 2025. LBC publicó el caso el 9 de diciembre de 2025. El consistorio explicó que los avisos no se tramitaron como multas. El episodio permite revisar cómo impugnar un aviso municipal de estacionamiento en Croydon.

Los cuatro avisos de multa llegaron después de pintar la plaza

El vehículo era un Audi estacionado en New Addington, al sur de Londres. Según la información publicada por Eastlondonlines, el contratista pintó la plaza el 17 de noviembre de 2025, a petición de un residente. Las cámaras del propietario grabaron los trabajos alrededor del coche. Posteriormente, los agentes dejaron cuatro avisos de multa municipales entre el 22 y el 26 de noviembre. Esa cronología mostraba que el automóvil estaba allí antes de aparecer las nuevas marcas.

El ayuntamiento explicó que el contratista fotografió el coche y dejó una nota para evitar sancionarlo. Sin embargo, esa información no llegó al agente. Los avisos se cancelaron antes de difundirse el vídeo, según la respuesta municipal recogida por Eastlondonlines. El consistorio pidió disculpas por la confusión. La guía del Departamento de Transporte británico recuerda que el ayuntamiento puede cancelar un aviso, incluso cuando existe una infracción acreditada. Cada expediente debe valorarse según sus circunstancias.

La plaza de Croydon puede usarla cualquier titular de Blue Badge

La reserva no concede al solicitante el uso exclusivo del espacio. Croydon explica que estas plazas pueden utilizarlas vehículos que exhiban una Blue Badge válida, la tarjeta británica de estacionamiento para personas con discapacidad. Sus condiciones municipales sitúan la movilidad del beneficiario como motivo de la concesión. No se crean para facilitar el aparcamiento de familiares o cuidadores sin esa necesidad. Tampoco se conceden para visitas de taxis, ambulancias o profesionales sanitarios cuando la plaza quedaría predominantemente vacía.

Para solicitarla, el residente debe tener Blue Badge y vivir en el domicilio correspondiente. También debe existir escasez de aparcamiento cercano y faltar una alternativa utilizable fuera de la calle a menos de 100 metros. La plaza no puede quedar a más de 50 metros de la vivienda ni generar peligro u obstrucciones. El servicio es gratuito si se aprueba. Su instalación puede tardar hasta seis meses por los trámites legales. Estas condiciones son municipales y corresponden a Croydon.

Los 14 días del descuento no agotan las vías de reclamación

Croydon exige presentar las impugnaciones por escrito, mediante su formulario o por correo electrónico a pcn@croydon.gov.uk. Hay que incluir la referencia del aviso y el domicilio, además de explicar el motivo de la discrepancia. El formulario solicita también el código de la presunta infracción. Para sostenerla, resulta útil conservar las pruebas, incluidas fotografías o grabaciones que permitan reconstruir las fechas. Si recibe la objeción durante los primeros 14 días y la rechaza, el ayuntamiento permite pagar con descuento. La reducción ordinaria para avisos entregados en el vehículo es del 50%.

Ese periodo de descuento es distinto del plazo para formular alegaciones. GOV.UK explica que un aviso colocado en el parabrisas se impugna inicialmente mediante una reclamación informal al ayuntamiento. Si después llega el Notice to Owner, la notificación al propietario, comienza una fase formal con 28 días para alegar. Deben exponerse las razones y adjuntarse copias de las pruebas. Haber reclamado antes no sustituye esa nueva respuesta. Si las alegaciones son aceptadas, no hay que pagar la sanción.

El tribunal independiente no concede indemnizaciones por angustia

Cuando el ayuntamiento rechaza las alegaciones formales, el afectado dispone de 28 días desde la notificación del rechazo para recurrir ante London Tribunals. Puede hacerlo por internet, con el código facilitado por la autoridad, o mediante el formulario postal. Entre los motivos legales figura que la infracción no ocurrió, incluida una prohibición mal señalizada. La decisión vincula a ambas partes. Estas vías generales no acreditan que el propietario del Audi acudiera al tribunal ni que hubiera una resolución judicial sobre su caso.

Presentar el recurso no tiene tasa. Si se pierde, normalmente corresponde pagar la cuantía íntegra del aviso, sin el descuento inicial. Las costas del ayuntamiento habitualmente no se abonan. Estas solo pueden imponerse excepcionalmente por actuaciones frívolas, vejatorias o completamente irrazonables. Además, el órgano carece de facultad para indemnizar la angustia causada por recibir un aviso.

La guía estatal recomienda comunicar con claridad los cambios y señalizar las reservas. Para iniciar una impugnación, los canales están en el procedimiento oficial de Croydon.