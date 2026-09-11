Casa 47 abre un portal con 800 viviendas públicas en alquiler y prepara otras 1.500

La plataforma permite consultar convocatorias estatales y solicitar viviendas cuyo alquiler no superará el 30% de los ingresos considerados.

Casa 47 ha estrenado el primer portal estatal que centraliza su oferta de vivienda pública en alquiler. El buscador comienza con 800 inmuebles distribuidos por España y prevé incorporar otros 1.500 próximamente. Los contratos tendrán una duración inicial de 14 años y podrán prorrogarse hasta 75. Cada convocatoria establecerá ubicaciones, precios, límites de ingresos, documentación y plazo de solicitud.

El portal permite comprobar las convocatorias disponibles

La plataforma muestra convocatorias abiertas, próximas, en evaluación y resueltas. Cada vivienda dispone de una ficha con fotografías, localización, superficie, renta mensual y requisitos económicos. El usuario puede filtrar los resultados y utilizar un simulador antes de presentar su solicitud.

Las solicitudes se tramitan desde la convocatoria correspondiente. También podrán entregarse presencialmente cuando las bases lo permitan. La inscripción no garantiza la adjudicación, porque Casa 47 comprobará posteriormente los ingresos, la composición familiar y las restantes condiciones declaradas.

Las convocatorias fijan límites económicos diferentes

Una convocatoria actualmente abierta reúne 645 viviendas procedentes de Sareb en cinco comunidades. Los hogares deben acreditar ingresos conjuntos comprendidos entre dos y 7,5 veces el IPREM. Tampoco pueden ser propietarios de otra vivienda, salvo las excepciones recogidas en las bases.

Las rentas publicadas oscilan según el municipio, la superficie y la promoción. El alquiler nunca deberá superar el 30% de la renta media local. Este criterio no significa que cada hogar vaya a pagar exactamente el 30% de sus ingresos.

Los interesados pueden comparar estas viviendas con las ayudas al alquiler disponibles. Ambos instrumentos son diferentes y tienen procedimientos propios.

Los contratos podrán alcanzar los 75 años

El primer periodo contractual será de 14 años. Después podrán aplicarse prórrogas automáticas de siete años hasta alcanzar 75, siempre que se mantengan las condiciones exigidas. Las viviendas permanecerán dentro del parque público y no se ofrecen para su compra.

La adjudicación podrá realizarse mediante sorteo ante notario entre las solicitudes válidas. Antes de inscribirse, resulta necesario revisar todas las bases y no limitarse al simulador. También puede consultarse el Plan Estatal de Vivienda. Accede a Actualidad para seguir las siguientes convocatorias de Casa 47.