La Justicia europea advierte sobre los envases de detergente que parecen cartones de leche

La sentencia sobre envases de detergente obliga a considerar su aspecto completo, a los menores y a otros consumidores vulnerables.

Los envases de detergente que recuerdan a un cartón de leche o de zumo deben examinarse por su apariencia global. Así lo establece el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia del 5 de noviembre. El caso enfrenta a Orkla Care con la agencia sueca de productos químicos por nueve detergentes líquidos. La respuesta judicial precisa cómo detectar un riesgo de confusión, incluso después de abrir el producto en casa.

Los envases de detergente se analizan por su conjunto y no por una advertencia aislada

El litigio comenzó después de que consumidores alertaran a la autoridad sueca sobre el parecido de determinados recipientes con envases alimentarios. Eran cartones coloreados y alargados, con parte superior plegada y tapón de rosca. La agencia prohibió comercializar nueve productos y la empresa recurrió. El tribunal sueco planteó al TJUE varias preguntas sobre el reglamento europeo de clasificación, etiquetado y envasado, conocido como CLP. La decisión afecta a la presentación de sustancias peligrosas, un aspecto diferente del analizado en la retirada de productos por su composición.

El TJUE señala que deben considerarse todas las características perceptibles del recipiente y la impresión que producen juntas. Entre ellas figuran forma, dimensiones, volumen, diseño, color, etiquetado, materiales, textura y olor. Ninguna comparación se resuelve exclusivamente comprobando que aparezca escrita la palabra detergente. La evaluación debe hacerse producto por producto, atendiendo a la protección de la salud. Los colores de los envases pueden influir en la percepción. Aquí forman parte de un examen más amplio del riesgo de confundir un producto peligroso con comida.

Un precinto que desaparece al abrir el cartón no resuelve toda la confusión

Una de las cuestiones planteadas se refería a una etiqueta situada sobre el tapón, que debía romperse durante el primer uso. La empresa había invocado ese elemento y las advertencias sobre el contenido como garantías de seguridad. El tribunal explica que la protección debe abarcar toda la vida del envase. Los detergentes se utilizan repetidamente y pueden permanecer en los hogares durante un periodo prolongado. Por tanto, una característica que desaparece al abrirlos no puede tratarse como un elemento decisivo que descarte por sí mismo cualquier confusión posterior.

Las advertencias tampoco sustituyen automáticamente las exigencias sobre presentación. El reglamento obliga a etiquetar las sustancias peligrosas y, además, a impedir determinados diseños que puedan inducir a error. Son obligaciones que se suman. Una indicación de que el contenido no debe ingerirse puede resultar insuficiente frente a la impresión inmediata del recipiente. La sentencia no declara inútil el etiquetado: exige examinar si realmente modifica esa impresión. El análisis alcanza tanto el momento de compra como el uso posterior por otras personas que encuentren el producto.

La protección incluye a menores y personas con dificultades para interpretar el recipiente

El TJUE rechaza limitar la valoración a un comprador medio que lee cuidadosamente toda la información disponible. La norma protege al público general, incluidos niños y personas vulnerables que puedan acceder al producto después de su adquisición. Algunas personas tienen más dificultades para percibir determinadas características, leer las advertencias o reconocer sustancias peligrosas. Por eso, la autoridad debe considerar esas capacidades durante la evaluación. Según la vulnerabilidad, la textura, la forma apreciable al tacto o el olor pueden adquirir más relevancia que otros elementos visuales.

Tampoco hace falta esperar a que exista un accidente documentado. El tribunal considera suficiente un riesgo de engaño que no sea insignificante, apreciado mediante las características objetivas del envase. Un episodio previo puede aportar información, pero su ausencia no demuestra que el diseño sea seguro. La respuesta evita convertir el daño consumado en una condición para intervenir. A su vez, exige una evaluación concreta del riesgo de confusión asociado al conjunto examinado. Un parecido vago entre cartones no determina automáticamente la prohibición.

La interpretación es europea y la valoración del producto corresponde al caso concreto

Las autoridades pueden tomar como referencia los alimentos conocidos por los consumidores del mercado nacional donde se vende el producto. No necesitan demostrar que el envase provocaría la misma confusión en todos los Estados miembros. El TJUE considera compatible ese examen con unas reglas comunes europeas. Un mismo criterio jurídico puede aplicarse atendiendo a presentaciones alimentarias y hábitos de reconocimiento distintos. El público relevante es el realmente expuesto al recipiente, tanto en comercios físicos como cuando el producto se comercializa por otros canales.

La sentencia también aclara que estas exigencias alcanzan a todas las sustancias y mezclas clasificadas como peligrosas que entren en la norma. La categoría concreta del peligro no elimina el examen del envase. En el caso sueco se discutían detergentes clasificados por irritación ocular y el posible riesgo por ingestión. La protección comprende distintas exposiciones perjudiciales, no únicamente tragarse el contenido. El tribunal sueco deberá resolver el litigio aplicando esta interpretación. La sentencia europea no identifica una retirada general de detergentes comercializados en España ni prohíbe todos los envases de cartón.