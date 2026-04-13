Hacer la Renta lo antes posible no garantiza cobrar antes y los expertos explican por qué ocurre

Los expertos recuerdan que enviar cuanto antes el borrador no siempre acelera el ingreso de Hacienda. La clave, en realidad, está en que la declaración esté bien hecha y no tenga errores ni datos sin incluir.

Con el arranque de la Campaña de la Renta 2025-2026, muchos contribuyentes que esperan una devolución piensan que presentar la declaración en los primeros días les permitirá cobrar antes. Sin embargo, esa idea no siempre se cumple. La rapidez con la que Hacienda devuelve el dinero depende más del contenido de la declaración y de su revisión que del día exacto en que se presenta. En este contexto, conviene revisar borrador de la declaración de la renta antes de enviarlo, ya que un paso previo puede evitar errores y agilizar el proceso.

Por qué presentar la declaración de la Renta el primer día no asegura antes la devolución

La creencia de que Hacienda paga primero a quienes entregan antes su declaración está muy extendida. Pero los gestores advierten de que no funciona exactamente así. Antonio Luis Gallardo explica que cuanto «antes la presente, antes empieza a recorrer el circuito, pero eso no significa que sea antes» el pago.

Es decir, hay una parte de verdad, pero no toda. De hecho, el experto resume esta situación de forma clara: «aquí existe una media verdad y una media mentira». ¿Qué quiere decir con esto? Que el momento en el que llega la devolución depende también del lugar en el que se encuentre el contribuyente, del flujo de información disponible y, sobre todo, de la complejidad de la propia declaración.

No es lo mismo declarar solo rendimientos del trabajo que incluir ingresos de autónomos, incrementos patrimoniales o reducciones que exigen una comprobación más detallada. En esos casos, Hacienda necesita más tiempo para verificar los datos.

Los errores en la declaración de la Renta pueden retrasar todavía más el pago

Aquí está el punto clave. Si la declaración contiene errores, omisiones o apartados que requieren una revisión más profunda, la Agencia Tributaria tardará más en confirmar el resultado y autorizar la devolución. Por tanto, querer ser el primero puede acabar provocando justo lo contrario.

Al final, las prisas no suelen ser buenas consejeras. Presentar rápido, pero mal, puede traer más problemas después. Y claro, nadie quiere eso cuando espera cobrar.

Qué conviene revisar antes de enviar la Renta a Hacienda sin cometer fallos

Gallardo insiste en que lo más recomendable es tomarse un poco más de tiempo y comprobar que toda la información sea correcta. Su mensaje es directo: «Lo más importante es que es mejor entregarla bien, que entregarla antes».

Por eso, antes de enviar la declaración, conviene revisar todos los datos con calma. Solo cuando todo esté correcto será el momento de presentarla. En consecuencia, más que correr, lo importante es evitar fallos que puedan frenar la devolución.