Esta tarjeta de la Seguridad Social te la envían gratis a casa y en menos de 5 días: se trata de un documento clave si viajas por Europa

Para aquellos quienes vayan a desplazarse por Europa, este documento puede ser clave: garantiza asistencia médica en las mismas condiciones que un residente del país de destino.

La Tarjeta Sanitaria Europea se convierte en uno de esos trámites que conviene dejar resueltos cuanto antes. Y ojo, porque la Seguridad Social la envía gratis al domicilio que conste en sus bases de datos, por lo que revisar la dirección puede evitar más de un contratiempo de última hora.

Quién puede solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea y en qué países es válida

La Tarjeta Sanitaria Europea, conocida como TSE, permite acceder a la sanidad pública en los países del Espacio Económico Europeo, además de Reino Unido y Suiza. Lo hace, además, en las mismas condiciones que los residentes locales.

Pueden pedirla las personas que tengan derecho a asistencia sanitaria en España. Su uso está pensado para estancias temporales por turismo, trabajo o estudios, por lo que resulta especialmente útil en periodos como esta Semana Santa pasada.

Este documento tiene una validez de hasta cuatro años desde su recepción. No obstante, su utilización depende de que el titular siga cumpliendo los requisitos que dieron derecho a obtenerla. En caso contrario, los gastos médicos podrían reclamarse como prestaciones indebidas.

Cómo solicitar online la Tarjeta Sanitaria Europea a través de la Seguridad Social

El trámite se realiza en la sede electrónica de la Seguridad Social y no hace falta contar con Cl@ve ni con DNI electrónico. Basta con rellenar el formulario con los datos personales para completar la solicitud.

Una vez hecho, el sistema genera un comprobante. Después, la tarjeta se remite por correo postal al domicilio del afiliado que figure en la base de datos. De hecho, la propia información facilitada indica que «la tarjeta llegará por correo postal en un plazo de 5 días».

Por eso, antes de iniciar el proceso conviene comprobar que la dirección está actualizada. ¿El motivo? Muy sencillo: si no coincide, la tarjeta no llegará donde debe.

Qué tener en cuenta al organizar el viaje y pedir vacaciones con tiempo

Más allá de la documentación sanitaria, planificar bien el viaje también puede ayudar a ahorrar dinero. Algunos análisis apuntan a que los martes y miércoles suelen ser mejores días para comprar vuelos, mientras que los fines de semana los precios tienden a subir.

Además, se recomienda buscar en horas de menor demanda y navegar en modo incógnito para evitar que las búsquedas repetidas encarezcan los precios. En el trabajo, la recomendación pasa por solicitar las vacaciones con la máxima antelación posible, idealmente con más de dos meses, ya que las fechas deben pactarse entre empresa y trabajador.