Grupo Vall Companys busca gente que quiera trabajar en su fábrica de Puzol (Valencia): horario de 8 a 17 y de L a V

¿Buscas un empleo estable con contrato indefinido y horario fijo de lunes a viernes? Grupo Vall Companys, referente europeo del sector agroalimentario, ha abierto 7 vacantes para operario/a de producción en Puzol (Valencia) para trabajar en Disporave. Esta se trata de una empresa dedicada a la distribución de productos cárnicos y elaborados, la cual está buscando reforzar su plantilla. Toda la información sobre requisitos, condiciones y cómo enviar el currículum, la puedes encontrar en esta noticia.

Grupo Vall Companys busca personal para trabajar en su planta Disporave: requisitos y condiciones de la oferta

La compañía de Vall Companys (Disporave), quiere incorporar perfiles implicados, proactivos y con disposición para el trabajo en equipo dentro de un entorno industrial del sector agroalimentario. El contrato es indefinido y a tiempo completo, con plan de formación en el puesto y posibilidades reales de desarrollo profesional.

Requisitos mínimos (según la oferta):

Estudios: Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

Formación valorable: manipulación de alimentos.

Conocimientos: nociones básicas de seguridad e higiene alimentaria.

Habilidades técnicas: manejo de herramientas manuales y equipos eléctricos.

Experiencia: al menos 1 año en entornos industriales.

La remuneración se ajustará a la valía del candidato/a. La jornada es completa, con horario de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 y posibilidad de apoyo en domingos en la sección de Picking cuando sea necesario.

Qué harás en el día a día: estas son las funciones en esta empresa de Vall Companys

Formarás parte de una línea de producción cárnica donde participarás en la manipulación del producto (carga, descarga, distribución y alimentación de cintas), así como en preparación y envasado (llenado de cajas, colocación de bolsas, separación, cierre y traslado del producto). También colaborarás en etiquetado y control de peso, verificando y ajustando contenidos, y en montaje y paletizado (armado de cajas, encajado y organización en palés).

Las tareas de despiece y corte con cuchillo o equipos mecánicos se asignarán a personal formado y con experiencia específica. A lo largo del proceso, deberás velar por la calidad y la seguridad alimentaria, detectando incidencias y cumpliendo los estándares del sistema. Puntualmente, darás apoyo operativo con transpaletas, reposición de consumibles y gestión de residuos.

Cómo mandar el CV a Grupo Vall Companys

La oferta de Grupo Vall Companys está publicada en uno de los principales portales de empleo. Para postularte, prepara tu CV actualizado (incluye la ESO, la experiencia de al menos 1 año y, si la tienes, la formación en manipulación de alimentos). Accede al anuncio, pulsa en “Inscribirme en esta oferta” y adjunta la documentación solicitada; si aún no estás registrado/a, crea una cuenta para completar el proceso.

Destaca tu manejo de herramientas, tu familiaridad con la higiene alimentaria y tu disponibilidad para el horario de 8:00 a 17:00 y apoyos puntuales en domingo. La empresa recuerda que promueve la igualdad de oportunidades y valora el talento sin distinciones.