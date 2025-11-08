La Seguridad Social advierte de que algunos jubilados no cobrarán la extra de Navidad: comprueba si estás en la lista

El organismo avisa: no todos verán el ingreso extra. El cobro depende del tipo de pensión y del periodo de devengo entre el 1 de junio y el 30 de noviembre.

Para millones de hogares, la extra de Navidad es un balón de oxígeno. La Seguridad Social aclara que solo algunos pensionistas la recibirán en diciembre de 2025: influye si la prestación se abona en 14 pagas y si ha estado activa todo el semestre de devengo.

Quiénes no cobrarán la paga extra de Navidad y quién sí, según la Seguridad Social y por qué

El aviso afecta sobre todo a quienes perciben una pensión derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional. En estos casos, las pagas extraordinarias ya están prorrateadas en las 12 mensualidades ordinarias, por lo que no existe ingreso adicional ni en Navidad ni en verano. ¿Estás en uno de estos supuestos? Entonces tu nómina no se duplicará en diciembre.

Tendrán derecho a la paga extra íntegra quienes cobran la pensión en 14 mensualidades, como las de jubilación, viudedad u orfandad, siempre que hayan percibido la prestación durante todo el periodo de devengo (del 1 de junio al 30 de noviembre). Si el reconocimiento de la pensión se produjo dentro de ese semestre, el pago se ajustará de forma proporcional. En otras palabras, cuantos más meses cotizados dentro del plazo, mayor será la extra.

A continuación, un resumen práctico por tipo de pensión y su efecto en la extra. Revísalo con calma.

Situación de la pensión ¿Paga extra de Navidad? Observaciones Accidente laboral o enfermedad profesional No, ya prorrateada No hay ingreso adicional en Navidad ni en verano Jubilación, viudedad u orfandad con 14 pagas Sí, íntegra Requiere haber cobrado todo el semestre de devengo Pensión reconocida dentro del semestre de devengo Sí, proporcional Devengo del 1 de junio al 30 de noviembre

Como ves, el criterio gira en torno a las 14 pagas y al tiempo devengado. Por lo tanto, conviene comprobar la fecha de reconocimiento y el número de mensualidades percibidas en ese periodo.

Cómo se calcula la cuantía de la paga extra navideña con ejemplos claros

La cuantía de la extra suele equivaler a la mensualidad ordinaria. ¿Cuánto te ingresarán exactamente? Si tu pensión mensual es de 1.200 euros y tienes derecho a la paga completa, en diciembre verás cerca de 2.400 euros al sumarse la nómina del mes y la extraordinaria. De ahí que para más de diez millones de personas sea un ingreso determinante en su economía doméstica. Si tu pensión comenzó a mitad del semestre, la extra será proporcional.

Fechas previstas de ingreso de la paga extra de Navidad para pensionistas

El ingreso suele realizarse entre el 22 y el 26 de noviembre, coincidiendo con la nómina ordinaria. Algunos bancos adelantan el pago y puede recibirse desde el día 21. En cualquier caso, el importe aparecerá en el mismo abono que la pensión habitual: quienes tengan derecho verán duplicada la pensión ese mes; el resto mantendrá la cuantía ordinaria. ¿Y si tu banco adelanta el pago? Mejor confirmarlo, para que no te pille el toro.

Para terminar, aquí tienes las claves esenciales que conviene tener presentes: