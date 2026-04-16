Es oficial: ya se pueden solicitar las ayudas de hasta 66.000 euros para reformar viviendas y destinarlas al alquiler público en Aragón

Los ayuntamientos de municipios con menos de 3.000 habitantes podrán acceder a subvenciones de entre 50.000 y 66.000 euros por inmueble. La medida forma parte del Plan Aragón Más Vivienda y busca recuperar casas vacías para ponerlas en alquiler público.

Aragón quiere dar salida a miles de viviendas cerradas en el medio rural mientras la despoblación sigue avanzando. Para ello, el Gobierno autonómico ha puesto en marcha el Programa 700, una línea de ayudas dirigida a entidades locales para construir nuevas viviendas o rehabilitar edificios en desuso y destinarlos al alquiler asequible. En otros lugares de España, se ha puesto a la venta hasta aldeas enteras para explotarlas y darle salida.

Quién puede solicitar las ayudas del Programa 700 y para qué viviendas

Estas subvenciones no están pensadas para particulares. Los beneficiarios son los ayuntamientos de municipios con menos de 3.000 habitantes, que serán los encargados de pedir la ayuda, ejecutar la obra y gestionar después las viviendas en régimen de alquiler público.

La cuantía puede ir de 50.000 a 66.000 euros por vivienda. El dinero servirá tanto para levantar nuevos inmuebles como para recuperar edificios ya existentes que hoy están vacíos o deteriorados. ¿La idea? Muy clara: aumentar la oferta de alquiler asequible y, al mismo tiempo, evitar que los pueblos sigan perdiendo vecinos.

Cómo se tramitan estas ayudas del Gobierno de Aragón y qué objetivos persiguen

El programa cuenta con financiación plurianual y las convocatorias se irán publicando a través del Gobierno de Aragón. Por tanto, los consistorios interesados tendrán que estar pendientes de los plazos que se abran en cada convocatoria para presentar su solicitud.

El objetivo es doble. Por un lado, rehabilitar parte del parque de vivienda que lleva años deteriorándose. Por otro, facilitar alquiler público en zonas donde encontrar casa se ha convertido en un problema serio. Y ojo, porque no se trata solo de reformar inmuebles: también se busca atraer o retener población en municipios con riesgo de despoblación.

El Programa 700 no llega solo. El Plan Aragón Más Vivienda incluye además la línea “+3000”, dirigida a municipios de más de 3.000 habitantes para promover alquiler asequible para jóvenes menores de 40 años, con el compromiso de mantener ese uso durante al menos doce años.

A eso se suma “Más Vivienda, Mejor Turismo”, enfocada en zonas con presión turística y falta de alojamiento para trabajadores del sector. En Zaragoza, Huesca y Teruel también se prevén concesiones sobre suelos dotacionales municipales para que promotores privados construyan y gestionen viviendas en alquiler con contratos de hasta 75 años.

Además, el plan reserva ayudas para particulares y comunidades de propietarios que quieran mejorar la eficiencia energética de sus viviendas o eliminar barreras arquitectónicas. En casos de vulnerabilidad económica, estas subvenciones pueden cubrir el 100% de la intervención.