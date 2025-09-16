Frescos Delisano busca personal en Cheste (Valencia) para trabajar en su planta cárnica industrial: turnos rotativos

¿Te encuentras en búsqueda activa de empleo y quieres crecer en el sector de la alimentación? El sector alimentario continúa generando oportunidades en la Comunidad Valenciana. Frescos Delisano, compañía referente en el corte y envasado de carne fresca, ha abierto un proceso de selección en su planta de Cheste (Valencia) para contratar operarios/as de producción.

La empresa busca reforzar sus equipos en plena fase de expansión, consolidando así su impacto económico y laboral en la comarca de La Hoya de Buñol-Chiva. ¿Quieres saber cómo inscribirte y mandar el currículum hoy mismo? Tienes toda la información en esta noticia.

Cuáles son los requisitos y condiciones para trabajar en la fábrica Frescos Delisano de Cheste

La incorporación supondrá trabajar en un entorno industrial dinámico, con funciones de corte y manipulación de carne, abastecimiento de maquinaria, envasado y control de calidad. Se requiere formación mínima de ESO, experiencia previa de al menos un año en el sector cárnico, además de carnet de conducir y vehículo propio. También se valorará la experiencia en el manejo de carretilla y conocimientos básicos de ofimática.

Las condiciones de la oferta contemplan contrato de duración determinada a jornada completa, modalidad presencial en Cheste, turnos rotativos de mañana y tarde o turno fijo de tarde, así como un salario anual entre 25.000 y 26.000 euros brutos.

Con esta convocatoria, Frescos Delisano no solo busca incorporar talento a su plantilla, sino que también refuerza su papel como motor de empleo estable en la zona, en un sector clave como es el de la alimentación y el gran consumo.

Cómo enviar el currículum a Frescos Delisano

Si cumples los requisitos y quieres formar parte de la empresa Frescos Delisano, y trabajar en su planta de Cheste (Valencia) accede al portal de empleo donde está publicada la oferta. Una vez dentro, revisa con detalle los requisitos, pulsa en “Inscribirme en esta oferta”, completa el formulario y adjunta tu currículum actualizado, destacando tu experiencia en producción, corte con cuchillo y sierra, y tu disponibilidad para turnos.

Tras finalizar la inscripción, tu candidatura pasará a la base de datos de la empresa y, si tu perfil encaja, el equipo de selección se pondrá en contacto contigo para concertar una entrevista y avanzar en el proceso de incorporación.