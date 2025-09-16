Cierra el legendario café-bar y referente del jazz en Madrid tras 43 años: no te pierdas la emotiva despedida musical de este mítico club

El mítico club de jazz fija el 12 de octubre como su último día y programa una despedida cargada de música con algunos de los artistas más reconocidos.

El Café Central, ubicado en Plaza del Ángel 10, y referencia indiscutible de la música en directo en Madrid, anunció que cerrará sus puertas el próximo 12 de octubre de 2025. La noticia, comunicada en sus redes sociales y su propia página web, marca el final de un espacio que durante más de cuatro décadas ha sido punto de encuentro para los amantes del jazz, acumulando más de 14.000 conciertos y un millón de asistentes.

Café Central de Madrid confirma el cierre definitivo tras cuatro décadas de historia musical

El motivo, según ha explicado el propio local, es la negativa de la propiedad del inmueble a renovar el contrato de alquiler, a pesar de los esfuerzos por mantener viva la sala. La dirección, no obstante, ha dejado claro que la intención es buscar un nuevo espacio: “Madrid no puede quedarse sin su Central”.

Mientras tanto, el club ha querido despedirse como mejor sabe: con música. Por ello, se ha diseñado una programación especial de conciertos que permitirá al público disfrutar de artistas de primer nivel hasta el último día. Saber que Café Central es un local que abre todos los días a las 10 de la mañana, y cierra es hasta 1 a.m. de domingo a jueves y viernes y sábados hasta las 2 a.m.

Esta es la programación de conciertos de despedida en septiembre con dos pases diarios

Durante septiembre, el Café Central celebrará conciertos con dos pases diarios, a las 20:00 y 22:00 horas. La agenda incluye formaciones muy variadas, desde quintetos de jazz hasta homenajes a figuras históricas. Estas son las fechas confirmadas:

Programación especial de septiembre

14 de septiembre: Andrea Motis Quintet (voz, trompeta, guitarra, piano, contrabajo y batería).

15 y 16 de septiembre: Caminero Cuarteto (contrabajo, saxo, piano y batería).

17 y 18 de septiembre: Old Friends (saxo, trombón, piano, contrabajo y batería).

19, 20 y 21 de septiembre: Lluís Coloma Trío (piano, contrabajo y batería).

22 y 23 de septiembre: Albéniz Jazz Quartet (saxo, piano, contrabajo y batería).

24 y 25 de septiembre: Racalmuto (saxo, trompeta, clarinete, piano, contrabajo y batería).

26, 27 y 28 de septiembre: Leo Sidran & Friends (voz, guitarra, piano, contrabajo y voces invitadas).

29 de septiembre: Andreas Prittwitz: Homenaje a Javier Krahe (con invitados como Eva Hache, Pablo Carbonell y otros).

30 de septiembre: Andreas Prittwitz & Looking Back (saxo, clarinete, flautas, percusión y guitarras).

Como se puede comprobar, septiembre será un mes cargado de nombres destacados que han acompañado a la sala en su historia. Una oportunidad única de despedirse en directo.

Un cierre con sabor a homenaje y esperanza de continuidad

El mensaje del equipo del Central deja claro que este no es un adiós definitivo: se abre la puerta a un futuro en otra ubicación. Mientras tanto, las próximas semanas estarán marcadas por la emoción de despedir un lugar histórico que ha visto pasar a artistas de talla internacional y que, a lo largo de 43 años, se convirtió en parte de la vida cultural madrileña.

¿Quién no ha vivido una noche inolvidable entre sus paredes? Ahora, la oportunidad está en volver a hacerlo una última vez antes de que llegue el 12 de octubre.