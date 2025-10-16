Fin con sabor a nostalgia: cierra la pastelería salmantina, ya que, según la fundadora, “la dedicación absoluta ha pasado factura a mi salud”

Blanca Hernández anunció en Instagram el cierre definitivo el 11 de octubre, tras cuatro años de trabajo y un proyecto inclusivo como centro especial de empleo.

La pastelería Berretes, en la calle del Doctor Gómez Ulla, bajó la persiana el 11 de octubre. Con ello se cierran cuatro años de esfuerzo, creatividad y compromiso social que han dejado huella en Salamanca.

Por qué cierra Berretes y qué significa para Salamanca y su barrio

El obrador no era un negocio al uso: mezclaba sabor y valores. Su nombre, inspirado en la expresión salmantina «¡Tienes berretes!», resume bien su carácter cercano. Allí, cada pastel llevaba también el sueño de promover la inclusión. La fundadora convirtió el proyecto en un centro especial de empleo, con oportunidades para personas con discapacidad. ¿Quién no ha celebrado un cumpleaños con sus tartas?

Blanca Hernández ha explicado el motivo del adiós con un mensaje cargado de sinceridad: «Este es el mensaje más duro que voy a dar nunca». La pastelería se consagró como una referencia en la ciudad, pero mantener el listón tuvo un coste.

Cómo se comunicó el cierre y qué dice la fundadora Blanca Hernández

El anuncio llegó a través de Instagram, con un balance tan luminoso como exigente. En sus palabras, «La presión constante, la inestabilidad del personal y la dedicación absoluta han pasado factura a mi salud y a mi vida personal». Además, la demanda fue tan alta que el equipo se vio desbordado y surgió el miedo a no poder atender cada evento.

La empresaria relató que el obrador se volvió una «escuela improvisada» para formar a personas desde cero, con recursos propios y sin apoyo institucional. En resumen, un proyecto hermoso… y agotador. ¿Te pilla cerca? Entonces quizá te acerques a despedirte.

Estas son las claves del cierre, resumidas en puntos prácticos:

Presión constante en el día a día para mantener la calidad artesanal.

Inestabilidad del personal que dificultaba sostener el ritmo del obrador.

Dedicación absoluta que terminó afectando a la salud y a la vida personal.

Demanda tan alta que desbordó al equipo y generó miedo a no cumplir.

Formación con recursos propios y sin apoyo institucional durante años.

Qué legado deja el obrador como centro especial de empleo inclusivo

Berretes demostró que excelencia e inclusión pueden ir de la mano. Ofreció oportunidades laborales a personas con discapacidad y generó un espacio donde el compromiso social se palpaba en cada detalle. La clientela respondió con tristeza y agradecimientos, llenando las redes de recuerdos.

Pese al cierre, el mensaje final de la fundadora fue de gratitud y esperanza: «Gracias a todos los que habéis confiado en Berretes y habéis celebrado con nosotros». «Esto no es un adiós. Es un hasta pronto». En pocas palabras, un jarro de agua fría, pero con futuro.

Para quienes buscan los datos esenciales de un vistazo, estos son los principales:

Dato Detalle Fecha de cierre 11 de octubre Ubicación Calle del Doctor Gómez Ulla (Salamanca) Años de actividad 4 Empleo generado Más de 30 personas Canal del anuncio Instagram

Cierra así una etapa dura y preciosa, con un legado que trasciende los pasteles: enseñar que una empresa puede ser excelente y humana a la vez. Por lo tanto, la huella de Berretes seguirá presente en cada celebración que inspiró y en cada oportunidad que abrió.