Extremadura abre el Cheque Guardería de hasta 2.400 euros por hijo sin límite de renta para el curso 2026/2027

Las familias pueden solicitar hasta 200 euros mensuales por menor de 0 a 3 años hasta el 7 de octubre. La convocatoria incluye por primera vez los tres cursos del primer ciclo de Educación Infantil.

La Junta de Extremadura mantiene abierto desde el 7 de agosto el conocido como Cheque Guardería para el curso 2026/2027. La ayuda alcanza un máximo de 200 euros mensuales durante 12 mensualidades, hasta 2.400 euros por menor. La convocatoria, publicada en el DOE el 6 de agosto, cuenta con 6.408.000 euros. Además, no establece un límite de renta familiar entre sus requisitos.

El Cheque Guardería llega este curso a todos los menores de 0 a 3 años

La principal novedad es la incorporación del alumnado de primer curso, correspondiente a niños de 0 a 1 años. El programa ya incluía los cursos de 1 a 2 y de 2 a 3 años. De esta forma, la convocatoria cubre todo el primer ciclo de Educación Infantil. Pueden acogerse los menores escolarizados en escuelas infantiles públicas no gratuitas o centros privados autorizados.

Las familias deben tener residencia en Extremadura o contar con la condición de extremeño en el exterior. El menor también debe disponer de número de identificación fiscal, definitivo o provisional. La resolución no incluye ningún umbral máximo de ingresos entre los requisitos exigidos. Esto diferencia la convocatoria de otras becas infantiles para el curso 2026/2027, que sí pueden establecer criterios económicos.

La ayuda alcanza 200 euros al mes y puede cubrir hasta el 100% del coste

El importe depende de la cantidad que realmente tenga que pagar cada familia. En escuelas infantiles dependientes de la Junta puede financiarse hasta el 100% del precio público mensual. En centros municipales puede alcanzar el 100% de la tasa fijada por el ayuntamiento. En todos los casos existe un máximo de 200 euros mensuales y 12 mensualidades, es decir, 2.400 euros por alumno.

En los centros privados autorizados se toma como referencia la cuota mensual correspondiente a la atención educativa. La convocatoria permite incluir la alimentación dentro de esa cuota. Quedan fuera los servicios complementarios contratados voluntariamente. Si una familia paga 150 euros mensuales, la subvención no podrá alcanzar los 200 euros. La ayuda nunca puede superar el gasto real. Existen además otras ayudas para conciliar trabajo y familia con condiciones diferentes.

Las solicitudes se pueden presentar hasta el 7 de octubre de 2026

El plazo comenzó el 7 de agosto de 2026 y termina el 7 de octubre de 2026, según la ficha oficial del trámite de la Junta de Extremadura. Las madres, padres o tutores legales pueden tramitar la petición por internet. La propia Junta también ofrece la opción presencial y permite localizar las oficinas habilitadas. Rayuela facilita igualmente la cumplimentación de la solicitud, que después debe formalizarse conforme establece la convocatoria.

La petición necesita el alta de terceros del alumno y un certificado del centro con la cuota mensual y los meses de matrícula. También se exige una declaración responsable y la acreditación de estar al corriente de determinadas obligaciones fiscales y con la Seguridad Social. Cuando la familia autorice la consulta, la Administración puede obtener algunos datos directamente. Otras ayudas económicas por hijos tienen documentación y condiciones distintas, por lo que cada convocatoria debe tramitarse por separado.

La Junta realizará el pago en tres abonos durante el curso

La Administración dispone de un plazo máximo de tres meses desde la presentación para resolver y notificar. Si no existe resolución expresa dentro de ese periodo, la solicitud se entiende desestimada por silencio administrativo. Una vez concedida, el dinero se ingresa mediante tres pagos. El primero es anticipado y corresponde a las mensualidades de septiembre a noviembre. Los siguientes requieren justificar las cuotas abonadas.

La ayuda es compatible con otras subvenciones destinadas a la misma finalidad. Sin embargo, la suma de todas ellas no puede superar el coste real de la escolarización. También existe un plazo extraordinario del 1 al 15 de mayo de 2027 para menores que no pudieron escolarizarse durante el periodo ordinario por causas justificadas.

La resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura recoge todas las condiciones de la convocatoria.