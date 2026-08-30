Asturias prueba un sistema pionero con la DGT para saber en tiempo real si hay tráfico en 16 playas

El despliegue se activó el 12 de agosto por el eclipse solar y conecta sensores y visión artificial con los sistemas de información de la DGT. La experiencia permitirá estudiar su uso en futuros operativos de tráfico y emergencias.

El Gobierno de Asturias y la Dirección General de Tráfico estrenaron el 12 de agosto un sistema para conocer la situación de los accesos a 16 playas. Los arenales fueron seleccionados ante la elevada afluencia prevista durante el eclipse solar total. La información podía utilizarse para detectar episodios de saturación y facilitar decisiones sobre los desplazamientos hacia el litoral. El proyecto constituye uno de los primeros desarrollos operativos del Gemelo Digital del Territorio de Asturias.

Sensores y visión artificial permiten conocer cómo evolucionan los accesos

El sistema combina dispositivos de sensorización instalados en el territorio con herramientas de visión artificial. Los datos obtenidos se procesan mediante el Gemelo Digital del Territorio. Esta plataforma integra información de diferentes fuentes para ofrecer una representación actualizada de la movilidad en Asturias. El Principado ya había anunciado en 2024 la instalación de sensores y cámaras para mejorar la gestión del tráfico en zonas costeras.

Aquel proyecto contemplaba controlar la circulación y el aparcamiento en áreas con una elevada presencia de visitantes durante el verano. También incluía sistemas para informar sobre el tráfico y facilitar la planificación de los viajes. El dispositivo utilizado durante el eclipse convierte ahora parte de ese planteamiento en una experiencia aplicada a 16 playas. La administración autonómica puede analizar los datos y trasladar información relevante a los sistemas utilizados por Tráfico.

La DGT puede trasladar los avisos directamente a los conductores

Los datos recogidos por Asturias se incorporan a los sistemas de gestión de la DGT. Tráfico puede difundir los avisos mediante sus canales habituales. Entre ellos se encuentran los paneles de mensaje variable situados en autovías y carreteras estatales. Estos dispositivos permiten advertir sobre retenciones, restricciones o incidencias antes de que el conductor alcance una zona afectada.

Este sistema coincide con una apuesta más amplia por la información conectada en carretera. La DGT utiliza sus centros de gestión, paneles y plataformas digitales para trasladar incidencias a los usuarios. Esa digitalización también aparece en tecnologías como los avisos de la plataforma DGT 3.0. Durante el eclipse, Tráfico mantuvo además información mediante su visor web, redes sociales, navegadores, radio y el teléfono 011.

El eclipse convirtió el litoral asturiano en una prueba de movilidad

La elección del 12 de agosto respondió al aumento excepcional de desplazamientos previsto por el eclipse total. Días antes, la DGT calculaba entre 400.000 y 1,5 millones de movimientos adicionales hacia la franja de totalidad en España. También advertía del riesgo de retenciones en los accesos y después de finalizar el fenómeno. Asturias estaba entre las comunidades incluidas en las medidas especiales de tráfico.

Tráfico había catalogado el eclipse como un Evento de Alta Afectación al Tráfico. Su dispositivo nacional incluía monitorización continua desde los centros de gestión y vigilancia sobre los principales itinerarios. También podían establecerse desvíos, limitaciones de acceso y controles de aforo cuando fueran necesarios. Los paneles variables debían comunicar incidencias y recomendaciones a los conductores durante los desplazamientos.

Asturias estudiará si el sistema sirve para futuros dispositivos especiales

La importancia del proyecto supera la jornada del eclipse. El Principado señala que la experiencia permitirá evaluar la utilidad de esta infraestructura para otros dispositivos especiales de tráfico. También podrá estudiarse su aplicación en gestión de emergencias, protección civil, planificación territorial y turismo. El uso realizado en las playas permite comprobar cómo responde el sistema cuando aumenta rápidamente la presión sobre determinados accesos.

Asturias llevaba al menos desde 2024 desarrollando este modelo de movilidad conectada. El planteamiento inicial incluía digitalización de carreteras, sensorización de túneles y redes capaces de transmitir datos en tiempo real. También contemplaba la colaboración con la DGT, el Ministerio de Transportes y operadores de transporte público.

La experiencia del 12 de agosto permite avanzar desde esa infraestructura hacia aplicaciones concretas que puedan informar directamente a quienes circulan por carretera.