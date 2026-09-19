Daniel conduce autobuses en Alemania y paga 550 euros de alquiler con un sueldo de casi 3.000

Los datos oficiales alemanes sitúan ahora el salario mediano del sector en 3.733 euros brutos mensuales. El Kindergeld también ha subido en 2026.

La historia de Daniel y Celia no es nueva: Radio Nervión la publicó el 30 de septiembre de 2025. Ambos habían dejado Bizkaia para conducir autobuses en Alemania y buscar más estabilidad. Ellos situaban sus ingresos alrededor de 2.900 euros mensuales y explicaban que Daniel pagaba 550 euros de alquiler. La actualización de 2026 aporta dos datos relevantes. El salario mediano oficial del sector es de 3.733 euros brutos y el Kindergeld ha subido a 259 euros por hijo.

El salario oficial de un conductor de autobús en Alemania alcanza los 3.733 euros brutos

El Entgeltatlas alemán ofrece una referencia más precisa para valorar lo que gana actualmente un conductor en Alemania. Su último dato sitúa la mediana mensual bruta en 3.733 euros para trabajadores a jornada completa. El cuartil inferior está en 3.403 euros y el superior alcanza 4.118 euros. Son cifras oficiales con datos de 2025 y permiten contextualizar la experiencia de ambos sin convertirla en una media nacional.

Daniel y Celia contaban que los ingresos podían moverse entre 2.800 y 4.000 euros, según la fiscalidad y las horas extra. Ellos situaban su media alrededor de 2.900 euros mensuales. La entrevista no aclara expresamente si esa cifra es bruta o neta. Por eso no puede compararse directamente con los 3.733 euros brutos del Entgeltatlas. La movilidad laboral hacia este país continúa generando oportunidades, también con trabajo en Alemania con alojamiento en otros puestos vinculados a la conducción y el reparto.

Daniel paga 550 euros de alquiler después de dejar los contratos temporales de Bizkaia

El alquiler es el otro dato que explica su decisión. Daniel llegó a Bilbao en 2018 y terminó sacándose los permisos de camión y autobús. En 2023 entró en la bolsa de Bizkaibus, pero relata que le llamaban para bajas y refuerzos de verano. Más tarde siguió el consejo de Celia y se trasladó a Alemania. Allí aseguró que pagaba 550 euros por un piso pequeño y modesto en un pueblo. Vive con su mujer y sus dos hijas.

Celia abonaba 880 euros por una vivienda con terraza, garaje y trastero, incluyendo luz, gas y agua, según su testimonio. Los 550 euros de Daniel no representan el precio de alquilar en toda Alemania. Él mismo señalaba que residir en Fráncfort resulta más caro y explicaba que muchas viviendas se entregan sin amueblar. Quien valore emigrar debería comprobar el coste de la zona concreta y consultar las vacantes europeas de EURES antes de decidir un traslado.

La ayuda alemana por hijos ya no es de 255 euros en 2026

Celia explicaba en 2025 que recibía 255 euros mensuales por cada hijo. Esa cifra ya ha cambiado. Desde el 1 de enero de 2026, la Familienkasse paga 259 euros al mes por hijo. La subida fue de cuatro euros y se aplicó automáticamente a quienes ya cobraban la prestación. Con dos hijos que cumplan los requisitos, el importe asciende a 518 euros mensuales, equivalentes a 6.216 euros durante doce meses.

Tampoco es exacto afirmar que el Kindergeld se mantiene siempre hasta los 25 años. Con carácter general se paga hasta los 18 años. Puede continuar después si el hijo estudia, realiza formación profesional, busca plaza formativa o presta determinados servicios voluntarios. Celia también hablaba de unos 300 euros por semestre en la universidad. El DAAD sitúa actualmente la contribución semestral entre 70 y 430 euros, según el centro. La mayoría de universidades públicas no cobran matrícula general, aunque existen excepciones.

Alemania continúa contratando conductores pero el idioma puede ser un requisito decisivo

El caso mantiene utilidad para quien se plantee trabajar fuera porque la contratación de conductores continúa activa en Alemania. A 11 de septiembre de 2026, Deutsche Bahn mantiene en su portal ofertas de conductor de autobús. Una de las vacantes disponibles se encuentra en Miehlen, con jornada completa, contrato indefinido e incorporación prevista de forma inmediata.

La compañía también dispone de vías de acceso directo y programas de reconversión profesional. Para acceder directamente pide permiso D o DE, cualificación profesional válida y alemán de nivel B2. También exige disponibilidad para trabajar por turnos, fines de semana y festivos. Para la reconversión admite candidatos con permiso B desde hace dos años y ofrece salario completo desde el primer día. Antes de mudarse, cada aspirante debe comparar sueldo bruto, impuestos, alquiler, horarios y validez de sus permisos.