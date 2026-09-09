Asturias verá este jueves la botadura de un buque de 120 metros y capacidad para 173 personas

La construcción del barco movilizará a unos 400 profesionales. Su entrega al armador noruego está prevista para la segunda mitad de 2027.

Astilleros Gondán prepara para este jueves, 10 de septiembre de 2026, a las 16.00 horas, la botadura del Edda Fjord. El buque, de más de 40 metros de altura, se construye en Figueras, en el concejo asturiano de Castropol. La Voz de Galicia adelantó el 7 de septiembre la fecha, que sigue condicionada a la meteorología y posibles incidencias logísticas.

El Edda Fjord dará apoyo a parques eólicos y tenderá cables submarinos

El barco está destinado a las operaciones de energía en el mar y ha sido encargado por el armador noruego Østensjø Rederi. Entre sus funciones figuran el apoyo a parques eólicos marinos, la inspección de instalaciones y el tendido y reparación de cables submarinos. También podrá trasladar personal hasta las estructuras y apoyar trabajos de construcción. Contará con propulsión híbrida, baterías y recuperación de calor para reducir el consumo energético.

La ficha técnica publicada por Gondán recoge 120 metros de eslora, 23 de manga y alojamiento para 173 personas. Estos datos difieren de los 125 metros y las 180 plazas que recoge La Voz de Galicia. Los anuncios iniciales del armador y CaixaBank también contemplaban 180 personas. La ficha de Salt Ship Design coincide con las medidas y plazas publicadas por el constructor. La documentación consultada no explica estas diferencias.

Las mareas y el dragado condicionan la botadura del jueves

El lanzamiento al agua se había previsto inicialmente para julio. Después se trasladó al final del verano para evitar la mayor actividad náutica de agosto y coordinar la operación con las mareas. En el canal de Figueras, una draga ha seguido retirando arena para asegurar la profundidad necesaria. La maniobra está sujeta a posibles cambios meteorológicos, logísticos o de última hora. Se espera que reúna espectadores en ambas orillas del Eo.

La botadura no equivale a la entrega del barco. El armador sitúa esta última en la segunda mitad de 2027, por lo que la construcción continuará después de entrar en el agua. La diferencia se observa también en las fragatas que construye Navantia. La F111 Bonifaz, por ejemplo, está a flote y sigue recibiendo sus sistemas antes de las pruebas de mar, según la empresa pública.

Unos 400 profesionales participarán en la construcción del buque

CaixaBank anunció en octubre de 2024 una línea de avales superior a 125 millones de euros para respaldar el contrato. Esa cifra corresponde a las garantías concedidas al astillero, no a una valoración publicada del precio del barco. La entidad explicó que la construcción requeriría la participación de unos 400 trabajadores, conforme a las previsiones de Gondán.

Los profesionales intervendrán en las distintas fases del proyecto. La cifra no equivale a una convocatoria de 400 vacantes ni permite conocer cuántas contrataciones serán nuevas. El encargo prolonga una relación comercial que suma 23 pedidos de buques. Gondán confirmó ese número el 8 de julio de 2026, cuando anunció un segundo remolcador para Østensjø Rederi.

Gondán amplía sus instalaciones y mantiene carga de trabajo hasta 2030

El Edda Fjord se construye mientras Gondán acomete una ampliación y remodelación de sus instalaciones valorada en 15 millones de euros. La información publicada por La Voz sitúa su cartera de trabajo hasta 2030. Entre los pedidos figuran cuatro patrulleras para Indonesia, de 70 metros de eslora, por un importe aproximado de 150 millones de euros. Las obras de las instalaciones avanzan sin detener la construcción de los barcos.

La cartera incluye dos buques de investigación para el Gobierno alemán, con un contrato de 270 millones de euros. También aparecen tres catamaranes de pasaje para Suecia, de 32 metros y capacidad para 320 pasajeros. Son proyectos independientes del Edda Fjord, conocido en el astillero como Gondán Max.

Las operaciones y características previstas para este último están detalladas en la ficha oficial del buque.