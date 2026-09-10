Google invertirá 13.000 millones en Finlandia y prevé sostener 7.000 empleos al año

La tecnológica calcula más de 37.000 empleos durante las obras de 2027 y 2028 y miles de puestos vinculados a sus centros cuando entren en funcionamiento.

Google prepara una de sus mayores apuestas industriales en Europa. La compañía invertirá al menos 13.000 millones de euros en Finlandia durante 2027 y 2028 para ampliar su infraestructura digital y energética ligada al crecimiento de la inteligencia artificial. El proyecto tendrá también un fuerte impacto laboral: Google calcula más de 37.000 empleos durante la construcción y alrededor de 7.000 puestos sostenidos cada año cuando las nuevas instalaciones estén operativas.

La inversión, anunciada el 9 de septiembre, afectará a Hamina, Kajaani, Muhos y Vaala y es, según la propia compañía, su mayor inversión individual realizada hasta ahora en Europa. El dinero se destinará a centros de datos, infraestructuras asociadas, energía y diferentes proyectos locales.

Más de 37.000 empleos durante las obras y unos 7.000 al año después

El mayor volumen de empleo llegará inicialmente con la construcción. Google estima que las actuaciones previstas para 2027 y 2028 apoyarán más de 37.000 empleos en Finlandia. Alrededor de 16.000 corresponderían específicamente al sector de la construcción.

La fotografía cambia cuando los complejos entren en funcionamiento. La compañía proyecta entonces un impacto de 7.000 empleos anuales, una cifra que abarca mucho más que su propia plantilla. Incluye puestos dentro de las instalaciones, proveedores de equipos y servicios y actividad generada en comercios, restaurantes y otros negocios locales. Google estima además que los salarios medios vinculados a este impacto estarán un 24% por encima del salario mediano de Finlandia.

Por tanto, no se trata de una convocatoria para contratar inmediatamente a 7.000 personas. Es una estimación de impacto laboral asociada al funcionamiento del proyecto.

Los nuevos centros necesitarán técnicos, ingenieros y personal de servicios

Los centros de datos necesitan perfiles muy distintos. La propia Google menciona técnicos informáticos, ingenieros eléctricos y mecánicos, seguridad, restauración y gestión de instalaciones entre los empleos que actualmente sostiene su centro de Hamina.

A ellos se añadirán durante las obras profesionales de construcción, instalaciones eléctricas, refrigeración, logística, redes y mantenimiento. El proyecto también contempla programas para formar a más de 4.400 trabajadores en competencias relacionadas con inteligencia artificial y hasta 100 estudiantes finlandeses para futuras carreras profesionales vinculadas a centros de datos.

Para quienes quieran reforzar competencias digitales desde España, Talent24h ya explicó el programa de becas de Google con Fundae y el SEPE, aunque esta iniciativa formativa es independiente de las contrataciones previstas en Finlandia.

Google liga su expansión a un acuerdo nuclear de 22 años

La magnitud de los nuevos centros exige asegurar también su suministro eléctrico. Google ha firmado con la energética Fortum un acuerdo de compra de electricidad de 22 años ligado a la central nuclear de Loviisa.

El contrato comenzará con una capacidad menor en 2028 y alcanzará hasta el 50% de la capacidad de la central entre 2030 y 2049. Fortum sostiene que el acuerdo dará estabilidad económica a las inversiones necesarias para prolongar la vida útil de Loviisa hasta 2050. La eléctrica mantiene un programa de inversión cercano a los 1.000 millones de euros para modernizar la instalación.

Google también ha contratado nueva capacidad eólica y una batería de 94 MW cerca de Kajaani, dentro de un plan energético destinado a acompañar la expansión de sus centros de datos.

Google ya publica vacantes en Finlandia, pero no existe una convocatoria de 7.000 puestos

Aunque buena parte del impacto laboral llegará progresivamente, Google ya mantiene ofertas relacionadas con centros de datos en Finlandia. Entre ellas aparecen actualmente puestos de gestión de instalaciones en Hamina y perfiles de ingeniería eléctrica para proyectos de centros de datos.

Una de esas ofertas para Data Center Engineer en Finlandia publica una horquilla salarial de 76.000 a 77.500 euros, además de un bonus objetivo del 15%, acciones y otros beneficios. Es un puesto especializado que exige experiencia previa, por lo que esa remuneración no puede extrapolarse al conjunto de los empleos previstos.

Las personas interesadas deberán revisar las vacantes a medida que avance cada proyecto. No existe un formulario único para acceder a esos 7.000 empleos, ya que una parte corresponderá a Google y otra a constructoras, proveedores, empresas técnicas y negocios asociados.