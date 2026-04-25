Europa impulsa nuevas fórmulas para sacar efectivo del cajero

Quedarte delante del cajero y darte cuenta de que no llevas la tarjeta es una de esas escenas que pasan más de lo que parece. Hasta hace nada, ahí se acababa la historia y tocaba volver a casa con cara de pocos amigos. Eso empieza a cambiar en Europa, donde avanzan nuevas fórmulas para retirar efectivo sin depender de la tarjeta física.

Los bancos están abriendo paso a opciones digitales y también a vías presenciales para seguir sacando dinero. Algunas ya se usan en determinados casos y otras apuntan directamente a 2026. En pocas palabras, el plástico de siempre pierde terreno y el móvil, la ventanilla y hasta la tienda ganan protagonismo.

¿Cómo se podrá sacar efectivo sin tarjeta física en Europa?

Europa ha puesto en marcha nuevos métodos para obtener efectivo en cajeros automáticos que podrían sustituir a la tarjeta física como forma habitual de retirada. La idea es mantener el acceso al dinero en efectivo a través de alternativas digitales y presenciales, según el canal que ofrezca cada entidad.

Ahora bien, no todas las opciones funcionan igual ni están disponibles en las mismas condiciones. En algunos casos hay que programar la operación con varios días de antelación o avisar con entre 24 y 48 horas, así que la retirada sigue siendo posible, pero conviene no fiarse y comprobar antes cómo lo gestiona cada banco.

¿Qué opciones hay en la sucursal y en el móvil para retirar dinero?

El sistema más tradicional sigue siendo la operación en la sucursal bancaria. Para hacerlo, será necesario presentar un documento de identidad válido, rellenar un formulario a nombre de la entidad y completar un comprobante de retirada con los datos bancarios y la cantidad deseada. Puede ser gratuito en algunas ocasiones, aunque en otras puede tener coste, porque con el dinero y los trámites casi nunca falta alguna sorpresa.

Además, esta vía no siempre está igual de disponible que antes. Cada vez más bancos están reduciendo la atención en ventanilla y, en algunos casos, exigen avisar con entre 24 y 48 horas de antelación. Por tanto, antes de acudir, lo recomendable es informarse sobre si el servicio está activo y en qué condiciones se presta.

La alternativa digital también gana peso. Algunos bancos franceses ya permiten preparar la retirada desde la aplicación móvil, tras lo cual generan códigos temporales que después se introducen en el cajero automático. En algunos casos, esta operación también puede requerir programarse con varios días de antelación.

A eso se suma un sistema ya conocido en España: usar la tarjeta bancaria en formato digital a través de Apple Pay, Google Wallet o Samsung Pay. En ese caso, basta con acercar el dispositivo al lector sin contacto del cajero y confirmar la operación con el código PIN.

¿Cómo funciona el cashback y qué prevé la futura directiva europea DSP3?

Otro sistema en expansión es el cashback, es decir, pagar una cantidad superior al importe de una compra y recibir la diferencia en efectivo. El límite habitual se sitúa en 60 euros. Francia plantea para 2026 ampliar ese máximo hasta 150 euros, además de ofrecer incentivos fiscales a los comerciantes.

También entra en juego la futura directiva europea DSP3, es decir, la norma que prevé nuevas opciones de retirada en tiendas. Esta directiva contempla permitir retiradas incluso sin compra previa, con un límite también de 150 euros. No obstante, no se espera su aplicación completa hasta finales de 2026, así que el cambio viene en camino, pero todavía no está a la vuelta de la esquina.

¿Qué conviene revisar antes de intentar una retirada sin tarjeta?

Con tantas fórmulas sobre la mesa, lo más útil para el lector es revisar antes qué permite su entidad y qué condiciones exige en cada caso. No todos los bancos ofrecen las mismas alternativas, y no todos los métodos sirven de inmediato o sin coste.

Confirmar si el banco permite la retirada en sucursal y qué documentación pide, incluido el documento de identidad, el formulario y el comprobante de retirada. Preguntar si la operación tiene coste y si es necesario avisar con entre 24 y 48 horas de antelación. Revisar si la entidad permite preparar la retirada desde la aplicación móvil o usar la tarjeta digital en Apple Pay, Google Wallet o Samsung Pay. Comprobar el límite del cashback, que habitualmente se sitúa en 60 euros, y seguir de cerca los cambios previstos para 2026, cuando se plantea llegar a 150 euros.

En consecuencia, sacar efectivo sin tarjeta física ya no suena a rareza, sino a una posibilidad cada vez más real en Europa. Eso sí, entre aplicaciones, ventanillas, límites y avisos previos, sigue siendo buena idea mirar bien las condiciones antes de salir de casa. Porque la tecnología avanza, sí, pero la letra pequeña tampoco se queda quieta.