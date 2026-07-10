Estos son los requisitos de la Seguridad Social para cobrar el Ingreso Mínimo Vital viviendo en casa de tus padres

Los mayores de 23 años pueden solicitar el Ingreso Mínimo Vital aunque compartan domicilio familiar, siempre que no formen parte de la misma unidad de convivencia y cumplan los requisitos de independencia, residencia y vulnerabilidad económica.

El Ingreso Mínimo Vital sigue llegando a más hogares en España, pero todavía hay personas que pueden tener derecho a cobrarlo y no lo saben. Entre ellas están quienes viven con sus padres, un caso permitido por la Seguridad Social si el solicitante cumple determinadas condiciones. En mayo de 2026, la prestación llegó a 862.859 hogares y protegió a 2.631.545 personas, con una cuantía media de 538,7 euros mensuales por hogar.

Quién puede cobrar el Ingreso Mínimo Vital viviendo con sus padres

La Seguridad Social contempla como beneficiarias individuales a las personas de al menos 23 años que viven solas o que, aunque compartan domicilio con una unidad de convivencia, no se integran en ella. Este supuesto abre la puerta a que una persona que reside con sus padres pueda acceder al Ingreso Mínimo Vital si acredita que cumple las condiciones exigidas.

No basta con vivir en la misma casa. El solicitante no puede estar casado, salvo que haya iniciado trámites de separación o divorcio, ni formar parte de una pareja de hecho. Tampoco puede pertenecer a otra unidad de convivencia.

En el caso de las personas de entre 23 y 29 años, la Seguridad Social exige residencia legal y efectiva en España y haber vivido de forma independiente durante los dos años anteriores a la solicitud. Para acreditarlo, el domicilio debe haber sido distinto al de sus padres, tutores o acogedores durante ese periodo, además de haber estado de alta en la Seguridad Social o en una mutualidad al menos 12 meses, de forma continuada o no.

Para quienes tienen 30 años o más, la condición cambia. Deben demostrar que su domicilio fue diferente al de sus progenitores, tutores o acogedores durante el año inmediatamente anterior a la solicitud, salvo que el cese de la convivencia se produjera por el fallecimiento de estos.

El límite de ingresos del IMV para un adulto en 2026

La cuantía garantizada del Ingreso Mínimo Vital para un beneficiario individual es de 733,60 euros mensuales en 2026. La ayuda se calcula como la diferencia entre esa renta garantizada y los ingresos computables de la persona solicitante, siempre que el resultado sea igual o superior a 10 euros al mes.

Por este motivo, una persona sola que cumpla los requisitos puede acceder al IMV si sus ingresos se sitúan por debajo de unos 723,60 euros mensuales. La cantidad final a cobrar dependerá de sus rentas, patrimonio y situación personal.

Requisitos generales de residencia, patrimonio y obligaciones para cobrar la ayuda

Además de los requisitos por edad y unidad de convivencia, el solicitante debe residir en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior a la solicitud. Hay excepciones para menores incorporados a la unidad de convivencia, víctimas de trata o explotación sexual y mujeres víctimas de violencia de género.

También debe encontrarse en situación de vulnerabilidad económica. Para ello, la Seguridad Social tiene en cuenta los ingresos, las rentas, el patrimonio neto y los activos no societarios. En 2026, un beneficiario individual no se considera vulnerable si posee un patrimonio neto, sin contar la vivienda habitual, igual o superior a 26.409,60 euros. Puedes hacer la solicitud del IMV desde la web de la Seguridad Social.

Los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital tienen que mantener los requisitos mientras cobren la prestación, comunicar cambios que puedan afectar al derecho y presentar cada año la declaración de la Renta, según recoge la normativa de la ayuda.