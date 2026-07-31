Este popular bar de Málaga vuelve a ofrecer una mariscada por 10 euros y pescado desde 6 euros

Galymar recupera en Estación de Cártama una promoción que ya tuvo una gran acogida el verano pasado. El establecimiento también ofrece parrilladas por 15 euros y postres caseros desde 4 euros.

El bar Galymar, situado en la Estación de Cártama, ha vuelto a incluir en su oferta una mariscada por 10 euros. La promoción permite comer pescado y marisco a un precio poco habitual a unos 30 minutos del centro de Málaga, en un establecimiento cuya carta también incorpora platos de pescado desde 6 euros.

El negocio se encuentra en el número 34 de la avenida de Andalucía y ha ganado popularidad entre vecinos y visitantes por sus frituras, raciones y platos tradicionales. Tras la respuesta conseguida durante la temporada anterior, sus responsables han decidido recuperar una de sus propuestas más conocidas.

“Nos hemos vuelto locos”, explican desde Galymar al presentar nuevamente la promoción. La mariscada se sirve en el propio establecimiento, aunque resulta recomendable comprobar su disponibilidad antes de acudir, especialmente durante los días con mayor número de clientes.

La mariscada por 10 euros regresa tras el éxito del verano pasado

La oferta principal de Galymar permite pedir una mariscada por 10 euros. El establecimiento ya puso en marcha esta iniciativa durante el verano anterior y ha decidido repetirla después de la acogida obtenida entre quienes acudieron al local.

El precio se ha convertido en uno de los principales reclamos del bar, especialmente para quienes buscan una comida marinera sin asumir el coste que puede alcanzar este tipo de producto en establecimientos situados en las zonas más turísticas.

La ubicación también facilita plantear la visita como una escapada gastronómica desde Málaga capital. Estación de Cártama se encuentra a aproximadamente media hora del centro de la ciudad, por lo que el desplazamiento puede realizarse sin necesidad de organizar una salida de larga duración.

La promoción está disponible para consumir dentro del establecimiento. La información facilitada no concreta si existe un número limitado de mariscadas cada jornada, por lo que consultar previamente con el negocio puede evitar desplazamientos innecesarios.

Estos son los platos de pescado que cuestan desde 6 euros

La mariscada no es la única opción económica de la carta. Galymar ofrece diferentes platos de pescado desde 6 euros, una propuesta dirigida tanto a quienes prefieren pedir una ración individual como a los grupos que quieren compartir varias elaboraciones.

Entre los productos anunciados por el establecimiento se encuentran la rosada, el bacalao frito, la jibia, el cazón en adobo, los calamares, los boquerones y el pulpo frito. Son platos habituales en la gastronomía malagueña y especialmente vinculados a las freidurías y bares especializados en pescado.

Esta variedad permite combinar varias raciones sin que todos los comensales tengan que elegir el mismo producto. También amplía las alternativas para quienes acuden atraídos por la mariscada, pero prefieren completar la comida con frituras o pescados diferentes.

La propuesta mantiene el carácter informal del establecimiento, con platos reconocibles, precios ajustados y una carta centrada en elaboraciones tradicionales. Galymar se presenta así como una alternativa para comer pescado en el entorno del Valle del Guadalhorce sin desplazarse hasta la costa o el centro de Málaga.

La parrillada por 15 euros amplía una carta pensada para compartir

Otro de los platos destacados es la parrillada de pescado por 15 euros. Esta opción se suma a la mariscada y a las raciones desde 6 euros, reforzando una oferta orientada a quienes buscan probar distintos productos del mar por un precio contenido.

La carta incluye, además, pulpo gallego, pulpo a la brasa, gambas al pilpil, fritura de verduras y langostinos. El cliente puede elegir entre preparaciones fritas, a la brasa o elaboradas con recetas tradicionales.

El establecimiento no limita su propuesta al pescado y al marisco. También dispone de croquetas, pinchos de pollo y cerdo, carnes y guisos, lo que facilita acudir con grupos en los que no todos los comensales quieran pedir platos marineros.

Esta combinación convierte al bar en una opción flexible para comidas familiares o reuniones entre amigos. Mientras una parte de la mesa puede compartir la mariscada o la parrillada, el resto puede recurrir a las carnes, los guisos y otras raciones.

Para terminar la comida, Galymar anuncia postres caseros desde 4 euros. Entre las opciones mencionadas aparecen la tarta de la abuela y la tarta de queso, dos elaboraciones habituales en las cartas de bares y restaurantes.

Horarios y ubicación del bar para organizar la visita desde Málaga

Galymar está situado en la avenida de Andalucía número 34, en la Estación de Cártama. La distancia aproximada desde el centro de Málaga es de media hora, aunque el tiempo final dependerá del punto de salida y de las condiciones del tráfico.

Según la información comunicada por el establecimiento, el bar abre de jueves a martes entre las 11.00 y las 00.00 horas. Los miércoles permanece cerrado por descanso.

El amplio horario permite acudir tanto a mediodía como durante la tarde o la noche. No obstante, quienes se desplacen expresamente para pedir la mariscada por 10 euros pueden consultar antes si la promoción continúa disponible y si requiere alguna condición adicional.

Con pescado desde 6 euros, una parrillada por 15 euros y postres caseros desde 4 euros, el establecimiento completa una propuesta basada en precios populares. La recuperación de la mariscada vuelve a situar a Galymar entre los planes gastronómicos económicos que pueden encontrarse cerca de Málaga capital.