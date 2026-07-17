Un pescadero aclara cuándo llega el pescado nacional desde el puerto hasta las pescaderías

El profesional del Mercado de la Paz aclara que los lunes sí puede comprarse pescado fresco, aunque buena parte procede de Noruega, Dinamarca, Escocia o Chile. Para encontrar producto nacional recién capturado recomienda esperar hasta el miércoles.

Comprar pescado fresco un lunes ha estado desaconsejado durante generaciones. La explicación tradicional señala que muchos barcos no faenan durante el fin de semana y que las pescaderías podrían ofrecer género capturado el viernes anterior. José Antonio Oñate, responsable de una pescadería familiar del Mercado de la Paz, en Madrid, sostiene que esta afirmación necesita algunos matices.

Por qué los lunes sí se puede comprar pescado fresco en España

“Hay un mito que dice que los lunes no se puede comer pescado y eso no es cierto”, explica el pescadero en un vídeo difundido por las redes sociales del mercado madrileño.

Los lunes existe actividad en MercaMadrid y las pescaderías pueden recibir producto fresco. La principal diferencia se encuentra en su procedencia. Durante esa jornada entra pescado transportado desde distintos puntos de Europa y América del Sur, especialmente desde Noruega, Dinamarca, Escocia o Chile.

Según Oñate, gran parte de estas mercancías llega en avión, aunque algunas partidas también se trasladan en tren. Por tanto, comprar pescado fresco el primer día de la semana no implica necesariamente adquirir un producto que lleve varios días almacenado.

El consumidor que busque pescado nacional deberá tener en cuenta los tiempos de captura, transporte y distribución. La mayoría de los profesionales españoles del sector pesquero deja de faenar a partir del viernes y vuelve al mar durante la madrugada del lunes.

El pescado nacional llega a MercaMadrid durante la noche del martes

Los barcos que salen el lunes regresan al puerto después de varias horas de trabajo. Una vez descargadas las capturas, los camiones recogen el género y comienzan su traslado hacia los principales mercados mayoristas.

“El pescado nacional llega a MercaMadrid a partir de las once o doce de la noche del martes”, señala Oñate. Por este motivo, el miércoles se convierte en el mejor día para acudir a una pescadería de Madrid cuando se busca producto español recién capturado.

La recomendación no significa que todo el pescado disponible el lunes sea de menor calidad. La procedencia y la fecha de llegada cambian, pero los productos importados también pueden comercializarse frescos y en buenas condiciones. El consejo está dirigido principalmente a quienes prefieren comprar pescado nacional y conocer con mayor precisión cuándo ha llegado al mercado.

Las ciudades con puerto pueden vender pescado de proximidad antes

Los plazos no son iguales en todo el territorio. Las localidades con puerto pesquero tienen acceso directo a las capturas y pueden ofrecer pescado de proximidad con mayor rapidez.

En ciudades como Vigo, Barcelona o San Sebastián podría encontrarse género fresco durante la tarde del lunes, después del regreso de los barcos que hayan salido a faenar esa misma madrugada. La disponibilidad dependerá de la actividad de la flota, las condiciones del mar y las descargas realizadas en cada lonja.

La hora también influye en los restaurantes de zonas costeras. A primera hora del lunes puede resultar más difícil encontrar pescado capturado durante esa jornada, mientras que por la noche ya podría servirse producto recién llegado al puerto.