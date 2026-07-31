Un niño de 11 años monta un negocio de limpieza de contenedores tras vencer su miedo al rechazo

Ashton Meyer comenzó en mayo recorriendo su barrio canadiense y ya atiende a entre 30 y 40 clientes con ayuda de su familia.

Ashton Meyer, un niño de 11 años residente en la región de York, en Ontario, ha convertido la limpieza de contenedores de basura en un pequeño negocio que ha atraído la atención de miles de personas. Empezó a ofrecer el servicio en mayo para ganar dinero extra y, desde entonces, su proyecto ha superado los 100.000 seguidores en Instagram.

El joven emprendedor dedica varios días de la semana a buscar clientes y realizar los trabajos. Su iniciativa, denominada YourBinCleaning, cuenta actualmente con una cartera aproximada de entre 30 y 40 personas, además de una comunidad digital que continúa creciendo.

El negocio nació para ayudar a vecinos mayores y ganar confianza

La idea surgió durante una conversación con su padre, Jonathan Meyer. En la calle donde vive la familia hay personas mayores que pueden encontrar dificultades para trasladar los contenedores desde sus garajes hasta la acera los días de recogida de residuos.

Jonathan propuso inicialmente que su hijo se encargara de acercarles la basura. Consideraba que esta actividad podía ayudar a Ashton a darse a conocer en el vecindario, conseguir algo de dinero y comprender el valor de su propio tiempo.

El proyecto evolucionó cuando Ashton comenzó a ofrecer también la limpieza de los contenedores. Así nació YourBinCleaning, un servicio con el que el menor lava los recipientes sucios de los vecinos y trata de conseguir nuevos encargos recorriendo las viviendas de la zona.

Su padre también vio en la iniciativa una oportunidad para que el niño desarrollara seguridad personal. Ashton reconoció que al principio dudaba de sus capacidades y temía no realizar correctamente los trabajos, aunque finalmente decidió probar porque quería disponer de sus propios ingresos.

El primer rechazo le hizo llorar, pero siguió llamando a más puertas

Uno de los mayores obstáculos para Ashton no fue la suciedad de los contenedores, sino la posibilidad de recibir una respuesta negativa. El niño explicó que lloró la primera vez que un potencial cliente rechazó su propuesta.

Aquella experiencia no frenó el proyecto. Con el paso de las semanas, comenzó a afrontar las negativas con mayor naturalidad y a concentrarse en las personas que sí podían estar interesadas. Ahora recorre el vecindario pensando que cada vivienda representa la posibilidad de conseguir un cliente estable.

El trabajo se reparte durante cuatro días a la semana. Ashton dedica dos jornadas a visitar casas y ofrecer el servicio, mientras su padre lo acompaña por el barrio. Reserva otros dos días para limpiar los contenedores contratados, con un ritmo aproximado de dos o tres recipientes por hora.

Aunque el negocio ha ganado una notable visibilidad, la familia no ha facilitado datos sobre las tarifas aplicadas, los ingresos obtenidos o el dinero acumulado por el menor. El crecimiento conocido se refleja principalmente en el número de clientes, el seguimiento en redes sociales y las nuevas peticiones que están recibiendo.

Más de 100.000 seguidores impulsan un proyecto con decenas de clientes

La madre de Ashton se encarga de gestionar las cuentas del negocio en redes sociales. La familia comenzó a publicar vídeos el 26 de mayo para mostrar cómo el niño busca clientes, limpia los contenedores y organiza su actividad.

La cuenta de Instagram de YourBinCleaning superó los 100.000 seguidores en pocas semanas. La repercusión también llevó a Ashton y a su padre a aparecer en Fox Business para hablar sobre el origen del proyecto y la respuesta obtenida.

Jonathan reconoció que la familia no esperaba una difusión tan amplia. “No esperábamos que se descontrolara de esta manera”, declaró a CP24 al explicar la sorpresa provocada por el apoyo recibido. También señaló que su hijo se siente agradecido por la atención generada.

Algunas personas han realizado donaciones económicas al negocio. Estas aportaciones han permitido que Ashton comience a ofrecer servicios gratuitos a personas mayores y ciudadanos con discapacidad, ampliando así la finalidad inicial de la iniciativa.

La popularidad del proyecto ha generado incluso peticiones para comprar productos relacionados con la marca. Según explicó Jonathan, varios seguidores han preguntado por camisetas y otros artículos, por lo que la familia estudia cómo atender esta nueva demanda.

Ashton prepara nuevos servicios para mantener el negocio activo todo el año

La limpieza de contenedores no será la única actividad de YourBinCleaning. Ashton quiere adaptar su oferta a las distintas estaciones para continuar trabajando durante todo el año y evitar que el proyecto dependa de un único servicio.

Durante el otoño planea rastrillar y soplar las hojas acumuladas. En invierno quiere retirar la nieve de las entradas de las viviendas y ahorrar para comprar equipamiento eléctrico. Cuando llegue la primavera, pretende incorporar trabajos de limpieza de jardines y corte de césped.

Su padre considera que esta experiencia le está permitiendo adquirir habilidades que podrán resultarle útiles en el futuro. Entre ellas destaca la capacidad para relacionarse con otras personas, organizar su tiempo, asumir responsabilidades y seguir adelante después de recibir una negativa.

Jonathan también valora que el proyecto esté ayudando a su hijo a desarrollar una ética de trabajo desde una edad temprana. El crecimiento digital ha sido inesperado, pero la familia mantiene el enfoque inicial: enseñar a Ashton a esforzarse, valorar su trabajo y afrontar con mayor confianza sus relaciones personales y profesionales.