Este país está vendiendo casas por menos de 4.000 euros: gangas inmobiliarias por un motivo aparente

Imaginar casas en venta por apenas 4.000 dólares suena a error en una web inmobiliaria, pero en Japón es algo cada vez más habitual. En amplias zonas rurales y en pequeñas ciudades alejadas de los grandes núcleos urbanos se anuncian viviendas completas por menos de 10.000 euros, e incluso algunas se ceden sin pagar nada por la compra. A simple vista parece el sueño de cualquiera que busca casa barata, pero en realidad es la cara visible de un problema mucho más profundo.

El país ve cómo su población se reduce, sus vecinos envejecen y muchas casas se quedan sin nuevos habitantes. Las administraciones tratan de colocar estas viviendas para atraer residentes, pero el fenómeno va mucho más allá de cuatro oportunidades llamativas. Detrás de estas ofertas mínimas está un problema estructural de largo recorrido que Japón arrastra desde hace años.

¿Qué tipo de casas se venden en Japón por solo 4.000 dólares?

Japón vive una paradoja clara: mientras su población disminuye y envejece, se acumulan viviendas sin ocupar repartidas por todo el país. Ahora mismo hay alrededor de nueve millones de casas desocupadas, lo que equivale aproximadamente a entre el 13 % y el 14 % de todo el parque residencial.

Una parte importante de estas viviendas vacías, conocidas como akiya, se concentra en regiones donde la población envejece con rapidez y los habitantes jóvenes se marchan, dejando pueblos y pequeñas ciudades con muchas casas cerradas y pocos vecinos. Las ofertas más llamativas de este mercado pueden resumirse así:

Tipo de oferta de vivienda Precio aproximado Condiciones o contexto habitual Casas muy baratas promocionadas como gangas Alrededor de 4.000 dólares Viviendas en zonas rurales o pequeñas ciudades alejadas de los grandes centros urbanos Casas por menos de 10.000 euros Hasta 10.000 euros Propiedades situadas en amplias zonas rurales y pequeñas ciudades Viviendas anunciadas con precio reducido Entre 5.000 y 20.000 euros El importe depende del estado de la vivienda y de su localización Propiedades cedidas gratuitamente Sin coste de compra Algunas administraciones locales las ofrecen bajo determinadas condiciones para atraer nuevos residentes

Con este panorama no es raro encontrar anuncios de casas por apenas 4.000 dólares, muchas otras por entre 5.000 y 20.000 euros y, en ciertos municipios, viviendas que se entregan sin coste de compra. Lo que en otros países podría verse como una oportunidad excepcional es, en Japón, el síntoma evidente de un exceso de casas en zonas duramente castigadas por la pérdida de población.

¿Qué está pasando con la población japonesa para que sobren viviendas?

El origen del problema es, sobre todo, demográfico. Japón tiene una de las poblaciones más envejecidas del mundo y, desde hace años, registra más fallecimientos que nacimientos, lo que se traduce en una reducción constante del número total de habitantes. Menos personas, más viviendas libres: la ecuación, por desgracia, es bastante sencilla.

A esta tendencia se suma la migración interna hacia los grandes núcleos urbanos. Muchos jóvenes se trasladan a ciudades como Tokio, Osaka o Nagoya en busca de empleo y mejores oportunidades, y dejan atrás pueblos y barrios enteros sin relevo generacional. En consecuencia, las zonas rurales y las pequeñas ciudades pierden habitantes jóvenes, acumulan casas vacías y ven cómo su tejido social y económico se debilita poco a poco.

¿Dónde está la trampa de estas casas tan baratas?

Los precios pueden resultar muy llamativos, pero no todas esas viviendas baratas son una ganga real. Muchas de estas casas requieren reformas profundas, carecen de un acceso adecuado a servicios básicos o se encuentran en lugares con muy poca actividad económica. Sobre el papel, el precio parece casi simbólico; en la práctica, el entorno y el estado del inmueble marcan una diferencia enorme.

En algunos casos, el coste de rehabilitar la vivienda supera con creces el precio de compra, de modo que lo que se ahorra al firmar se pierde después en obras y arreglos. Además, los propietarios deben asumir impuestos, gastos de mantenimiento y trámites legales que desincentivan la conservación de estos inmuebles. Por lo tanto, el supuesto chollo puede terminar saliendo bastante más caro de lo que sugiere el anuncio inicial.

¿Pueden los extranjeros comprar estas casas baratas en Japón?

El fenómeno de las akiya también ha despertado interés internacional. Japón permite que los extranjeros compren propiedades sin grandes restricciones, así que no son pocos los que miran esos precios mínimos con curiosidad e incluso con la idea de invertir o buscar una segunda residencia en el país.

No obstante, las autoridades y los expertos insisten en un punto clave: adquirir una vivienda no otorga derecho de residencia. Es decir, comprar una casa no significa que se pueda vivir legalmente en Japón de forma automática. Además, la revalorización de estas viviendas es limitada en las regiones donde la población sigue disminuyendo, por lo que, en muchos casos, no se trata de una inversión pensada para ganar valor con el tiempo, sino de un activo ligado a zonas en retroceso.

¿Qué están haciendo los gobiernos locales con las viviendas vacías?

Para intentar frenar el problema, varios gobiernos locales han puesto en marcha bancos de viviendas vacías y programas de incentivos con los que buscan atraer familias, teletrabajadores o emprendedores. La idea es aprovechar parte de ese enorme stock de casas abandonadas y transformarlo en una oportunidad para quienes puedan instalarse y trabajar desde estas zonas menos pobladas.

Aun así, el reto va mucho más allá del mercado inmobiliario. Mientras no se revierta la tendencia demográfica, el número de casas vacías seguirá aumentando en Japón y estas viviendas casi regaladas serán, ante todo, la expresión visible de un país que se enfrenta al reto de adaptarse a una población cada vez más reducida y envejecida.

Consejos prácticos si te tienta una casa casi regalada en Japón

Con todo lo anterior en mente, es lógico que surja la pregunta: ¿qué habría que tener en cuenta antes de lanzarse a por una de estas casas baratas? Los propios datos sobre las akiya señalan varios puntos clave que conviene valorar con calma.

Si alguna vez te planteas una oferta de este tipo, estos aspectos son fundamentales:

Valorar el coste de rehabilitación de la vivienda, que en muchos casos puede superar ampliamente el precio de compra.

Comprobar si la casa tiene un acceso adecuado a servicios básicos y si la zona mantiene algo de actividad económica.

Calcular impuestos, gastos de mantenimiento y otros trámites legales asociados a la propiedad, que pueden desanimar la conservación del inmueble.

Tener en cuenta que la compra de una vivienda en Japón no otorga derecho de residencia.

Asumir que la revalorización de la casa puede ser limitada si se encuentra en una región donde la población sigue disminuyendo.

Recordar que, más que un chollo aislado, estas casas reflejan un problema estructural ligado al envejecimiento de la población y a la pérdida constante de habitantes jóvenes.

En definitiva, las viviendas que se venden por apenas 4.000 dólares o que se ceden gratuitamente pueden ser una opción para perfiles muy concretos, pero siempre llegan acompañadas de condiciones, gastos y limitaciones que es imprescindible conocer. Más que una puerta sencilla para mudarse a Japón, funcionan como recordatorio de cómo el envejecimiento y la migración de los jóvenes hacia las grandes ciudades están dejando muchas zonas del país llenas de casas vacías.