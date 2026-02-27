El Tour de Pokémon GO llega mañana 28 de febrero de 2026 a Madrid con regalos exclusivos y entrada gratis

Hay días en los que salir a pasear mirando el móvil tiene más sentido del que parece. Este fin de semana, la Casa de Campo se convierte en punto de quedada para fans de Pokémon y, sobre todo, para quienes siguen Pokémon GO. Madrid estrena por primera vez la iniciativa Community Celebrations, una celebración presencial que llega de forma simultánea al Tour de Pokémon GO: Kalos – Global. La cita será el sábado 28 de febrero, de 10.00 a 18.00 h, con actividades en interior y en exterior.

La entrada es gratuita y habrá regalos exclusivos relacionados con el Tour (hasta agotar existencias), además de concursos y búsquedas del tesoro. También se han anunciado torneos PvP, es decir, combates entre jugadores, rutas especiales por la Casa de Campo y encuentros con entrenadores conocidos para firmar autógrafos.

¿Qué es Community Celebrations y por qué llega a Madrid justo este fin de semana?

Pokémon está en todas partes: videojuegos, merchandising, películas, series y cartas. Y como muchos ya saben (o han sufrido), Pokémon GO revolucionó el juego en móviles hace ya casi una década y sigue dando motivos para salir a la calle. De ahí que una celebración como Community Celebrations tenga sentido en una ciudad como Madrid, y más si el reclamo es un evento presencial en una fecha tan concreta como el sábado 28 de febrero.

La novedad está en el “por primera vez”: Community Celebrations aterriza en España por primera vez en la historia, y Madrid lo estrena con una jornada presencial que coincide con el Tour de Pokémon GO: Kalos – Global. Esto se traduce en 1 día de actividades concentradas en 8 horas (de 10.00 a 18.00 h), con combates, exploración y un ambiente montado para que el recinto “huela” a Pokémon a cada paso.

¿Dónde se celebra el evento en Madrid y cuál es el horario exacto?

El punto de encuentro será el Experience Center del Campus del Videojuego Madrid in Game, con un formato pensado para moverse entre interior y exterior. Además, la Casa de Campo tendrá protagonismo con rutas especiales creadas para el evento, así que no es solo “entrar, mirar y salir”: aquí se viene a caminar, explorar y picarse un poco (en el buen sentido).

Para no perderte con tanto nombre y tanto “tour”, aquí van los datos clave, con fecha y horas bien atadas, que luego pasa lo que pasa.

Dato Información confirmada Fecha Sábado 28 de febrero Horario De 10.00 a 18.00 h (8 horas) Sede principal Experience Center del Campus del Videojuego Madrid in Game Zona destacada Rutas especiales en la Casa de Campo (Madrid) Acceso Entrada gratuita Requisito Inscripción previa gratuita

Importante: aunque la entrada sea gratuita, no es el típico “me planto y ya”. La asistencia requiere inscripción previa gratuita, así que conviene llevar eso cerrado antes de presentarse allí a las 10.00 h.

¿Qué actividades, regalos y competiciones habrá durante las 8 horas de jornada?

Si lo tuyo es ir a por detalles exclusivos, habrá regalos relacionados con el Tour de Pokémon GO: Kalos – Global, eso sí, con el clásico “hasta agotar existencias” (traducción: cuanto antes, mejor). También se han preparado actividades en vivo como concursos de preguntas y búsquedas del tesoro, pensadas para que no todo sea pelear por gimnasios.

Y si eres de los que disfrutan midiendo fuerzas, habrá torneos presenciales de PvP (player versus player), es decir, combates entre jugadores cara a cara. Además, la zona contará con decoración temática por todo el recinto y con elementos del juego reforzados: poképaradas y gimnasios (puntos del mapa del juego donde interactúas y compites) y nodos energéticos adicionales en la zona. Por otro lado, se han creado rutas especiales en la Casa de Campo específicamente para esta jornada del sábado 28 de febrero.

¿Quiénes son los invitados que firmarán autógrafos y quién te ayuda con el PvP?

Para quien quiera mejorar de verdad en combate, habrá consejos para subir nivel en PvP de la mano de un campeón europeo: Leo Marín Torres, alias ‘P4T0M4N’. En un evento de 8 horas como el del sábado 28 de febrero, este tipo de presencia suele marcar la diferencia entre “he venido a mirar” y “he venido a aprender algo útil”.

Además, también se han anunciado encuentros con 4 entrenadores destacados que asistirán y firmarán autógrafos: Inanilux, Keibron Gamer, Niharra Master y Paranoias Gamers. Si te apetece conocerles en persona, lo sensato es organizarte con el horario de 10.00 a 18.00 h y no dejarlo todo para el final, porque luego llegan las colas, las prisas y la típica frase de “si lo llego a saber…”.

Cómo inscribirte gratis y aprovechar el sábado 28 de febrero sin ir a ciegas

Antes de ir, conviene llevar un mini plan, aunque sea mental: es un evento gratuito, sí, pero con inscripción previa gratuita y con regalos “hasta agotar existencias”. Y como dura de 10.00 a 18.00 h, tienes margen para moverte entre interior, exterior y rutas, pero solo si no te lo tomas como una improvisación total.

Si quieres una guía sencilla para aprovechar la jornada, estos son los pasos más prácticos con lo que ya se sabe del evento:

Haz la inscripción previa gratuita antes de desplazarte al Experience Center del Campus del Videojuego Madrid in Game. Llega con la hora clara: el evento es el sábado 28 de febrero y dura 8 horas, de 10.00 a 18.00 h. Si te interesan los regalos del Tour de Pokémon GO: Kalos – Global, ve a por ellos pronto porque son hasta agotar existencias. Reserva un rato para los concursos y las búsquedas del tesoro, que son parte central de las actividades en vivo. Si lo tuyo es competir, apúntate o acércate a los torneos PvP (combates entre jugadores) y busca también los consejos de ‘P4T0M4N’ y las firmas de Inanilux, Keibron Gamer, Niharra Master y Paranoias Gamers.

Con eso, ya vas con lo esencial controlado y no dependes de ir “a ver qué hay”. Y si además te apetece caminar, las rutas especiales de la Casa de Campo están creadas justo para este sábado 28 de febrero, así que el plan encaja solo.

¿Qué tiendas frikis recomiendan en el centro de Madrid para seguir con el plan?

Si después de la jornada (o antes, para ir calentando) te apetece seguir en modo friki, la propia información del evento recuerda que en el centro de Madrid hay tiendas y lugares de encuentro donde el universo de videojuegos, cartas, manga, cómics y juegos de mesa está a gusto. Vamos, que el “solo iba a echar un vistazo” tiene fácil convertirse en otra cosa.

Entre las recomendaciones que se mencionan están 7 nombres concretos: Metrópolis Center, Chollo Games, Atlántica Juegos, Miniso, OXO Museo del Videjuego, Elektra Cómic y Generación X. Por tanto, si te quedas con ganas de más después de las 8 horas del sábado 28 de febrero, opciones en Madrid no te van a faltar.