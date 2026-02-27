La reforma impulsada por Elma Saiz abre la puerta a la jubilación anticipada a miles de personas con discapacidad reconocida

El Ministerio que dirige Elma Saiz ampliará el listado de discapacidades que permiten adelantar el retiro hasta los 56 años, una reforma que podría beneficiar a unos 50.000 trabajadores.

La Seguridad Social pretende que quienes sufren párkinson, espina bífida, enfermedades renales graves o lesiones medulares, entre otras dolencias, puedan jubilarse antes sin perder cuantía en su pensión. El cambio reglamentario incluirá 11 nuevas patologías en el listado y podría entrar en vigor a partir del segundo semestre del año.

Quién puede acceder a la jubilación anticipada con nuevas discapacidades reconocidas por la Seguridad Social

Actualmente, la norma permite jubilarse antes a quienes tienen reconocida una discapacidad del 45% o más derivada de patologías como parálisis cerebral, esquizofrenia, esclerosis múltiple o síndrome de Tourette. Este colectivo puede reducir la edad ordinaria de retiro siempre que cumpla los requisitos de cotización y se encuentre en alta.

Con la reforma anunciada, también podrán acogerse a esta jubilación anticipada los trabajadores cuya discapacidad esté vinculada a las 11 nuevas enfermedades que se incorporarán al anexo del real decreto. Se busca así adaptar el sistema de pensiones a la realidad de quienes ven condicionada su actividad diaria por patologías de especial gravedad, algo que no es ningún capricho.

Requisitos de discapacidad, cotización y edad para jubilarse antes sin perder pensión

Una vez actualizado el anexo, las personas con discapacidad asociada a estas patologías podrán acceder a la jubilación anticipada a partir de los 56 años sin recortes en la pensión. Para ello, deberán estar en alta en la Seguridad Social en el momento de solicitar el retiro y acreditar un mínimo de 15 años cotizados.

Además, será necesario haber estado afectado por alguna de estas enfermedades durante un mínimo de cinco años y contar con un grado de discapacidad igual o superior al 45%. El tiempo de adelanto de la jubilación contará como cotizado para calcular el porcentaje que se aplica sobre la base reguladora, de la que se obtiene la cuantía final de la prestación.

Nuevas patologías que permitirán adelantar la jubilación hasta los 56 años

El listado de discapacidades que dan derecho a reducir la edad de jubilación consta actualmente de 21 referencias y el Gobierno pretende sumar 11 más. ¿Quiénes podrán beneficiarse de este cambio?

Espina bífida, amiloidosis por transtiretina variante, párkinson, distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), enfermedad de Huntington, enfermedad renal crónica estadio 5, esclerosis sistémica, lesión medular, degeneración corticobasal, atrofia multisistémica y parálisis supranuclear progresiva.

La ministra Elma Saiz ha defendido tras reunirse con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) que esta reforma supone una medida de justicia para miles de personas con enfermedades graves. Por tanto, la actualización del catálogo de patologías supone un avance en el reconocimiento de sus derechos laborales y en la protección del sistema de pensiones.