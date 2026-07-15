Este es uno de los mejores lugares de Europa para observar flamencos rosas y no es ni Doñana ni el Delta del Ebro

La Laguna de Fuente de Piedra, en la provincia de Málaga, acoge la mayor colonia de flamencos de la península ibérica y la segunda más importante de Europa.

Situada al norte de Málaga, muy cerca de Antequera, la Laguna de Fuente de Piedra es uno de los grandes tesoros naturales de Andalucía. Este humedal salino, declarado Reserva Natural, reúne cada año a miles de flamencos comunes y se ha convertido en uno de los mejores lugares de España para observar aves.

La zona protegida ocupa en torno a 1.500 hectáreas y está reconocida como el mayor humedal interior de Andalucía. Además, forma parte de la Red Natura 2000 y cuenta con figuras de protección como ZEPA, ZEC y sitio Ramsar, lo que confirma su relevancia ambiental dentro y fuera de España.

La Laguna de Fuente de Piedra reúne la mayor colonia de flamencos de la península

El gran reclamo de este enclave malagueño es el flamenco común. La Junta de Andalucía destaca que la Laguna de Fuente de Piedra acoge la mayor colonia de flamencos de la península ibérica y la segunda en importancia de Europa. En años favorables, ha llegado a registrar 20.000 parejas reproductoras.

La primavera suele ser la mejor época para verlos, sobre todo durante las primeras horas de la mañana. La presencia de estas aves depende del nivel de agua, ya que se trata de una laguna estacional alimentada por la lluvia y por aportes del acuífero subterráneo. Sus aguas salinas y someras han marcado también la historia del lugar, con explotaciones salineras desde época romana hasta la década de los 50.

Un humedal salino con rutas sencillas y observatorios para ver aves

La visita no se limita a los flamencos. En la laguna y su entorno se han catalogado unas 170 especies de aves, entre ellas malvasía cabeciblanca, garza real o gaviota picofina. Para facilitar la observación, el espacio cuenta con miradores, observatorios y senderos señalizados.

Uno de los recorridos más accesibles es el sendero del Laguneto, que parte del entorno del centro de visitantes José Antonio Valverde y permite llegar a dos observatorios. Según la información oficial de la Junta, tiene 353 metros de ida, una duración estimada de 10 minutos y dificultad baja.

El centro de visitantes también dispone de recursos para personas con movilidad reducida, con tramos accesibles y observatorio adaptado para usuarios de silla de ruedas, según la información de accesibilidad de TUR4all.

Qué visitar cerca de la Reserva Natural de Fuente de Piedra

El viaje puede completarse con una parada en el pueblo de Fuente de Piedra, de casas encaladas y tradición vinculada a su famosa fuente de la Plaza de la Constitución. La Junta también señala el Palacio de la Marquesa y la gastronomía local como atractivos de la localidad.

Muy cerca se encuentra El Refugio del Burrito, una asociación sin ánimo de lucro dedicada al bienestar de burros y mulos con sede en Fuente de Piedra. Para quienes quieran ampliar la escapada, el entorno de Antequera permite enlazar la visita con el Torcal de Antequera o con el Desfiladero de los Gaitanes, donde se encuentra el Caminito del Rey.