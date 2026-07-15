Un arquitecto revela qué hace que una casa prefabricada pueda mantenerse como el primer día durante 60 años

Las casas prefabricadas de hormigón ganan peso como alternativa real para quienes buscan una vivienda eficiente, personalizable y duradera. El arquitecto Antonio Guerra defiende que este modelo constructivo puede mantener su valor arquitectónico durante décadas.

Las casas prefabricadas han pasado de ser una opción poco habitual a convertirse en una alternativa cada vez más valorada por quienes quieren construir una vivienda unifamiliar. La rapidez de ejecución, la eficiencia energética y la posibilidad de adaptar el diseño a cada familia han impulsado su crecimiento en los últimos años.

A pesar de ese avance, muchos compradores siguen planteándose una pregunta antes de dar el paso: cuánto dura realmente una casa prefabricada. Para Antonio Guerra, arquitecto, CEO de Alarife Arquitectos y colaborador de The Concrete Home, la respuesta es clara: estas viviendas están preparadas para resistir el paso del tiempo tanto a nivel estructural como estético.

Las casas prefabricadas de hormigón ofrecen una arquitectura pensada para durar décadas

Guerra explica que una de las razones de esa longevidad está en los materiales utilizados, especialmente el panel arquitectónico de hormigón. Según detalla, este sistema permite aplicar un lenguaje arquitectónico actual, vinculado al movimiento racionalista que comenzó en los años 20 del siglo pasado.

El arquitecto sostiene que este estilo no responde a una moda pasajera, sino a una forma de construir que ha demostrado su vigencia durante más de cien años. “Dentro de 60 años este edificio va a seguir igual de vivo que está hoy”, asegura.

Frente a otras viviendas levantadas con sistemas más tradicionales, Guerra considera que las casas prefabricadas de hormigón mantienen una imagen más limpia, actual y resistente al envejecimiento visual. Como ejemplo, cita muchas construcciones de los años setenta, que hoy se perciben alejadas del debate arquitectónico actual.

La personalización de las viviendas prefabricadas permite adaptar cada casa a su familia

Uno de los puntos que más destaca Antonio Guerra es que la industrialización no significa fabricar casas iguales. Al contrario, defiende que cada proyecto puede ajustarse a las necesidades reales de sus propietarios, tanto en presupuesto como en distribución, tamaño o funcionalidad.

El arquitecto rechaza la idea de que el comprador tenga que escoger entre soluciones cerradas de un catálogo. Según explica, el diseño se trabaja a partir de la situación concreta de cada familia, con el fin de crear una vivienda útil, cómoda y adaptada a su forma de vida.

Para explicarlo utiliza una comparación sencilla: si se pudiera diseñar una taza para cada persona, el asa se ajustaría exactamente a la forma de sus dedos. Con las casas prefabricadas ocurre algo similar, ya que cada vivienda plantea un reto distinto para el equipo técnico.

La eficiencia energética se convierte en un factor decisivo para los compradores

La eficiencia energética es otro de los grandes argumentos de este tipo de viviendas. Guerra asegura que los proyectos que desarrollan alcanzan la máxima calificación energética, con letra A, algo que permite reducir el consumo y mejorar el confort interior.

Aunque el componente medioambiental sigue siendo importante, el arquitecto apunta que la preocupación principal de muchas familias está ahora en el coste de la energía. Controlar el gasto eléctrico y térmico se ha convertido en una prioridad para quienes buscan una casa nueva.

La especialización también juega un papel relevante. Guerra señala que las empresas centradas en viviendas unifamiliares prefabricadas perfeccionan sus procesos con cada proyecto, lo que permite mejorar el sistema constructivo y reducir errores.

Su visión refleja una tendencia consolidada: las casas prefabricadas ya no se presentan solo como una fórmula para construir más rápido, sino como viviendas duraderas, eficientes, personalizadas y preparadas para mantener su valor durante generaciones.