Este Ayuntamiento de Bizkaia ofrece hasta 300 euros al mes para el alquiler: hasta cuándo se puede solicitar

La ayuda al alquiler financiará gastos de 2026 y dependerá de los ingresos. La convocatoria admite compartir piso con solicitudes individuales.

Etxebarri ha aprobado su convocatoria de emancipación juvenil para financiar parte del alquiler pagado durante 2026. La ayuda al alquiler puede alcanzar 300 euros mensuales, aunque el porcentaje y el máximo cambian según los ingresos. Las bases, registradas el 4 de noviembre, fijan el cierre el día 30 de este mes. La apertura queda vinculada al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Bizkaia. El presupuesto municipal previsto asciende a 30.000 euros.

La ayuda al alquiler oscila entre el 20% y el 50% según los ingresos

El programa establece cuatro escalones de financiación: 50%, 40%, 30% y 20% del alquiler admitido. Sus límites mensuales respectivos son 300, 250, 200 y 150 euros. Los tramos de ingresos cambian si solicita una persona sola o una unidad convivencial. Para solicitudes individuales, el tramo superior de apoyo llega hasta 1,8 veces el IPREM. Para unidades convivenciales, alcanza hasta 2,4 veces. Esta fórmula determina la cuantía de Etxebarri dentro de las distintas ayudas para pagar alquiler que aplican las administraciones locales.

Un ejemplo muestra el efecto del doble límite. Con una renta admitida de 500 euros y derecho al 50%, la ayuda calculada sería de 250 euros mensuales. Con 700 euros, ese mismo porcentaje daría 350, pero se aplicaría el máximo de 300. Doce meses al máximo sumarían 3.600 euros, antes de posibles ajustes. Si el total de ayudas calculadas supera el presupuesto, las bases prevén un reparto proporcional. Por eso, la tabla permite estimar el importe inicial, mientras la resolución determina la cuantía concedida.

Pueden solicitarla jóvenes de hasta 35 años con residencia acreditada

La convocatoria se dirige a personas de 18 a 35 años, ambos incluidos. La subvención solo alcanza hasta el mes anterior a cumplir 36. Todos los integrantes adultos de la unidad convivencial deben cumplir los requisitos. Además de estar empadronados en la vivienda arrendada, deben acreditar vinculación previa con Etxebarri. Se admite empadronamiento continuo durante los 24 meses anteriores a la solicitud. Como alternativa, sirven cinco años de empadronamiento dentro de los diez últimos, aunque fueran discontinuos o no inmediatamente anteriores.

Los ingresos deben superar 1,2 veces el IPREM anual en 14 pagas. El máximo es de 3,6 veces para una persona y de 5,4 para unidades de dos o más miembros. Los rendimientos brutos de capital del último ejercicio fiscal vencido tampoco pueden superar 600 euros anuales. Se exige carecer de vivienda en propiedad, con una excepción limitada para participaciones heredadas o donadas. Esas participaciones no pueden superar el 50% y están sujetas a un límite de valor. También se comprueban las obligaciones municipales, tributarias y de Seguridad Social.

El alquiler compartido admite expedientes separados y exige pagos bancarios

Las personas que comparten contrato sin formar una unidad convivencial deben solicitar individualmente la ayuda. Cada cotitular incorpora su documentación y acredita el gasto que le corresponde. Las parejas, con o sin menores, pueden integrar una unidad convivencial, igual que una persona con menores a cargo. El contrato debe durar al menos doce meses y estar firmado por todos los arrendatarios en todas sus páginas. La vivienda debe situarse en Etxebarri, ser la residencia habitual y disponer de la licencia exigida. La renta máxima admitida es de 1.100 euros mensuales.

La convocatoria se refiere a vivienda libre y excluye el subarriendo o alquiler de habitaciones. También deja fuera determinadas viviendas protegidas y programas públicos, entre ellos Bizigune y ASAP. El acceso a viviendas públicas en alquiler sigue otra vía administrativa. Para esta ayuda municipal, los pagos deben constar mediante transferencia u otro documento bancario. Se financian mensualidades de enero a diciembre de 2026, según el periodo acreditado. La fianza inicial, gastos comunitarios, administración e impuestos quedan excluidos. Tampoco puede existir parentesco hasta el segundo grado con el arrendador.

Qué presentar antes del cierre y cuándo se abonará la subvención

Las solicitudes se tramitan en la sede electrónica de Etxebarri o por los restantes medios de registro previstos legalmente. La fecha límite fijada es el 30 de noviembre, con apertura condicionada a la publicación provincial. Entre los documentos figuran el formulario, el contrato completo y los justificantes bancarios disponibles. Se requiere también acreditar que no se posee vivienda mediante documentación del Registro de la Propiedad. Ese documento debe haberse expedido como máximo quince días antes de registrar la solicitud. Las circunstancias especiales necesitarán su acreditación correspondiente.

Las bases excluyen la compatibilidad con Gaztelagun, la RGI, las prestaciones de vivienda y determinadas ayudas de emergencia social para alquiler. Emantzipa figura expresamente como excepción compatible. Tras la concesión se abonará el 80% de la cuantía reconocida. El resto llegará después de comprobar la justificación de los gastos. Los recibos de 2026 pendientes de entregar deberán aportarse hasta el 31 de enero de 2027. El Ayuntamiento dispone de dos meses desde la publicación de convocatoria y bases para resolver; el silencio tiene efecto desestimatorio.