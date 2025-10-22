Esta es la tarjeta de la Seguridad Social: es gratis y puede ahorrarte cientos de euros si viajas fuera de España

La Tarjeta Sanitaria Europea permite acceder a la sanidad pública en igualdad de condiciones que los residentes del país que visitas. Se solicita gratis, con tu DNI, y llega por correo en pocos días.

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, son muchos los viajes por Europa los que se pueden hacer este periodo vacacional y conviene llevar esta credencial en la cartera. ¿Vas a viajar por el continente? La Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) te garantiza asistencia en la sanidad pública de los países habilitados y se pide en minutos.

¿Quién puede pedir la Tarjeta Sanitaria Europea en 2025 y por qué conviene? Pueden solicitarla todas las personas con derecho a asistencia sanitaria en España. Sirve para estancias temporales por turismo, actividad profesional o estudios. Es práctica, gratuita y evita sustos: recibirás la atención médica necesaria como si fueras residente del país al que viajas. ¿No es eso viajar con tranquilidad?

Fechas de validez, duración de hasta cuatro años y advertencias clave

La TSE tiene una validez de hasta 4 años desde su recepción, siempre que mantengas los requisitos que permitieron concederla. Si dejas de cumplirlos, los gastos médicos podrían considerarse prestaciones indebidas y reclamarse posteriormente. Para que lo tengas de un vistazo, aquí tienes los datos clave:

Dato Detalle Coste Gratuita Vigencia Hasta 4 años desde su recepción Cobertura Sanidad pública en igualdad de condiciones que los residentes Destinatarios Personas con derecho a asistencia sanitaria en España Plazo de envío Aproximadamente 5 días por correo postal

En resumen: revísala, úsala cuando la necesites y renueva antes de que caduque para no quedarte colgado.

Cómo solicitar la Tarjeta Sanitaria Europea paso a paso en línea

Pedirla es sencillo y puede hacerse también en nombre de un familiar. Si no dispones de identificación electrónica, no pasa nada: el formulario permite continuar sin ella. Estos son los pasos:

Accede al portal habilitado por la Seguridad Social y pulsa “comenzar solicitud”. Indica si la pides para ti o para un familiar. Señala si tienes identificación electrónica (@clave o DNIe); si no, marca “no” para entrar al formulario. En “documento que quieres solicitar”, elige “Tarjeta Sanitaria Europea”. Comprueba que tu domicilio está actualizado en la base de datos (ahí enviarán la tarjeta). Rellena los datos: DNI, nombre y apellidos, correo electrónico y dirección postal. Envía la petición y guarda el comprobante. ¡Y listo!

Tras completar el trámite, recibirás la tarjeta por correo en unos 5 días a la dirección que conste en la Seguridad Social.

Dónde tiene validez la tarjeta sanitaria europea durante tus viajes por Europa

La TSE es válida en el Espacio Económico Europeo y también en Reino Unido y Suiza. En concreto, podrás usarla en: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa, Rumania, Suecia, Reino Unido y Suiza. Por lo tanto, si tu escapada incluye cualquiera de estos países, viajas con un respaldo sanitario público importante.

La gestión se realiza a través de la Seguridad Social. Para el formulario te pedirán tus datos identificativos (DNI, nombre y apellidos), un correo electrónico y la dirección postal donde recibirás la tarjeta. Es clave mantener el domicilio actualizado porque el envío se realiza automáticamente a la dirección que figura en su base de datos. Además, el sistema permite solicitar la TSE en nombre de terceros, lo que facilita la tramitación familiar. ¿Consejo final? Revisa la caducidad y guarda el comprobante de solicitud por si necesitas consultarlo.