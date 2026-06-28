La piscina natural de Jaén que parece una playa de interior y ya atrae a cientos de bañistas

La piscina de Amurjo, en Orcera (Jaén), es uno de los planes más llamativos para combatir el calor sin ir a la costa. Mide más de 85 metros, está rodeada de pinares y permite bañarse en plena Sierra de Segura por un precio muy ajustado.

Orcera, municipio jienense que cuenta con 1.712 habitantes en 2025 según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, guarda una de las piscinas naturales más conocidas del interior andaluz. La Piscina Natural de Amurjo figura en la información municipal como un paraje enclavado en plena Sierra de Segura, rodeado de pinares y equipado con servicios para visitantes durante el verano.

La piscina natural de Amurjo cuesta 4 euros y abre de 12:00 a 21:00

La entrada general se sitúa en 4 euros, con tarifa reducida de 3 euros para niños y mayores de 65 años. El horario habitual de la taquilla y punto de información turística de la piscina es de 12:00 a 21:00 horas durante el periodo de apertura, que suele ir de mediados de junio a mediados de septiembre.

El recinto cuenta con taquilla, punto de información turística y servicios para visitantes, lo que facilita pasar el día completo en Amurjo. Además, desde este punto se ofrece información sobre rutas, eventos locales y otros recursos turísticos del destino.

Un baño entre pinos con 85 metros de largo y agua del río Orcera

La magnitud del vaso explica su fama. La piscina alcanza unos 85 metros de longitud y el río Orcera da forma a este espacio, donde el cauce se ensancha en una gran piscina natural conocida en el municipio como “la playa de la Sierra”.

Su aforo ronda las 1.200 personas y el volumen de agua supera los cuatro millones de litros, cifras que la colocan entre las piscinas naturales más grandes de España. El entorno suma zonas de sombra, merendero y fácil acceso desde el pueblo.

La imagen es poco habitual: una enorme lámina azul bajo las montañas, con pinos alrededor y aire serrano. Por eso, Amurjo se ha convertido en refugio para los días más duros del verano jienense y en un reclamo para familias, vecinos y turistas.

Qué ver en Orcera después del chapuzón en la piscina de Amurjo

El baño se puede completar con una visita al pueblo. Orcera conserva puntos como la Iglesia de la Asunción, las Torres de Santa Catalina, la Fuente de los Chorros, el Museo de la Provincia Marítima y distintos miradores y parajes naturales señalados en su oferta turística municipal.

Este verano, Amurjo vuelve a ser escenario de Aquasión 2026, con actividades del 24 al 28 de junio que combinan cine en el agua, música, humor y senderismo, según la programación oficial del Ayuntamiento. La entrada para algunas actividades parte de 3 euros y el bono especial cuesta 26 euros.

La visita también conecta con el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, el espacio protegido de mayor superficie de España, con 209.920 hectáreas y una extensa red hidrográfica.