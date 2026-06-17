España no lo logra: el equipaje de mano gratis queda pendiente en Europa tras trece años de negociaciones

La reforma europea sobre los derechos de los pasajeros aéreos no garantiza que todos los viajeros puedan llevar una maleta de mano sin coste. España votó en contra al considerar que el texto no protege lo suficiente a los consumidores.

Garantizar una maleta de mano gratis en cabina era una de las principales exigencias del Gobierno español en la nueva normativa europea sobre derechos de los pasajeros. Sin embargo, tras trece años de negociaciones, el acuerdo alcanzado no recoge esa obligación de forma clara y deja margen a las aerolíneas para aplicar tarifas diferenciadas.

Qué cambia con la maleta de mano gratis en los vuelos europeos

El texto pactado establece que las compañías deberán permitir a los pasajeros llevar un artículo personal en cabina sin coste adicional. Además, contempla una pieza de equipaje de mano, aunque condicionada a la capacidad de la cabina del avión.

Esto supone que las aerolíneas podrían seguir ofreciendo billetes más baratos para quienes viajen sin trolley y otros más caros para quienes quieran subirlo al avión. Vamos, que para el viajero el resultado práctico puede ser muy parecido al actual: llevar maleta de mano podría seguir encareciendo el billete.

El Ministerio de Consumo lamenta no haber logrado una regulación “más garantista y ambiciosa que la que finalmente ha salido adelante”. Desde el departamento defienden que la gratuidad del equipaje de mano debería reconocerse como un derecho fundamental de los pasajeros.

Las sanciones a Ryanair, Vueling y otras aerolíneas siguen su curso

La reforma llega después de que Consumo multara con 179 millones de euros a Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea, entre otros motivos, por cobrar suplementos por el equipaje de mano. La mayor sanción fue para Ryanair, con 107 millones.

Según fuentes del Ministerio, estos expedientes continúan adelante y será el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien determine el efecto final de las multas. Además, puntualizan que las sanciones se impusieron con el reglamento vigente, por lo que no quedarían afectadas por los nuevos cambios.

Nuevos derechos para pasajeros con menores, retrasos y errores en reservas

Aunque España no ha conseguido imponer la maleta de mano gratuita, la reforma sí introduce otras mejoras para los viajeros. Si el texto se ratifica, las aerolíneas no podrán cobrar por elegir asiento cuando se viaje con menores o personas dependientes, ni por imprimir billetes en el aeropuerto o corregir errores tipográficos en una reserva.

También se mantiene la compensación por retraso a partir de tres horas de demora, con importes de entre 250 y 600 euros según la distancia y el tiempo de retraso. ¿La clave para el pasajero? Revisar bien la tarifa antes de comprar y comprobar qué equipaje incluye realmente.

La nueva normativa entraría en vigor de forma directa en todos los Estados miembros cuando sea ratificada por el Parlamento Europeo, sin necesidad de una ley nacional previa.