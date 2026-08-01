El nuevo Airbus A400M antiincendios promete descargar 20.000 litros en segundos, pero España todavía no puede usarlo

Francia estrenó el 25 de julio el único kit operativo, capaz de descargar 20 toneladas de retardante. España necesita completar el desarrollo y la certificación.

España presentó el 21 de mayo de 2026 el kit apagafuegos del Airbus A400M como uno de los refuerzos de la campaña estatal contra incendios. Dos meses después, sus aeronaves todavía no pueden emplearlo: Airbus ha señalado que el sistema continúa en desarrollo y certificación y que solo existe un prototipo, activado por Francia durante los incendios de Gironde.

El aparato francés realizó su primer lanzamiento en una misión real el sábado 25 de julio, después de que los ministerios franceses del Interior y de las Fuerzas Armadas firmaran con Airbus un convenio para ponerlo a disposición con carácter experimental. Francia se ha convertido así en el primer país que utiliza esta capacidad durante un incendio forestal.

España dispone de 14 A400M, pero ninguno está certificado para extinguir incendios

El Ejército del Aire y del Espacio cuenta con 14 A400M y está pendiente de recibir un decimoquinto. Ninguno puede ejecutar todavía estas misiones porque España necesita completar validaciones, vuelos de prueba y la certificación específica de sus tripulaciones militares.

La información de partida recoge la previsión de equipar este año uno de los aviones españoles. Sin embargo, el anuncio realizado en mayo no fijó una fecha de entrada en servicio y Airbus ha remitido las consultas sobre el calendario al Ministerio de Defensa. La capacidad anunciada sigue sin una fecha operativa confirmada. Mientras tanto, la respuesta continúa descansando en los medios ya desplegados y en el trabajo de los bomberos forestales sobre el terreno.

El kit descarga 20.000 litros sin modificar de forma permanente el avión

El sistema es desmontable y se instala en la bodega de carga. El depósito se fija al suelo y expulsa el agua o el retardante por gravedad a través de la rampa trasera, sin introducir modificaciones permanentes en la aeronave. Una vez retirado, el A400M recupera sus funciones habituales de transporte.

El avión puede descargar hasta 20.000 litros, alrededor de 20 toneladas, en menos de diez segundos. Las pruebas efectuadas por Airbus se realizaron a velocidades próximas a 230 kilómetros por hora y, durante la campaña de Nîmes, a alturas inferiores a 30 metros. En condiciones favorables, el lanzamiento puede formar una línea de retardante de entre 400 y 500 metros.

El A400M complementará a los Canadair, pero no podrá mantener su misma cadencia

Una descarga del A400M equivale aproximadamente a algo más de tres lanzamientos de un Canadair CL-415 y a dos cargas de un avión Dash. Su utilidad principal está en crear una barrera amplia de retardante antes de la llegada de las llamas o proteger infraestructuras y zonas vulnerables.

La limitación aparece al terminar el lanzamiento. El A400M debe regresar a una base aérea para recargar, mientras que los Canadair pueden recoger agua del mar o de grandes lagos y volver rápidamente al incendio. El nuevo sistema está concebido como refuerzo para episodios de gran magnitud, no como sustituto de los medios anfibios.

Los grandes medios aéreos actúan cuando el fuego ya está declarado, mientras otras fórmulas de prevención de incendios forestales buscan reducir previamente la vegetación que alimenta las llamas. Ambas actuaciones forman parte de una respuesta que combina prevención, medios terrestres y capacidad aérea.

Las pruebas comenzaron en España y Francia ha estrenado el único prototipo

Airbus probó por primera vez el kit en España en julio de 2022 con la colaboración del 43 Grupo del Ejército del Aire y del Espacio. En 2023 ensayó una versión mejorada y, en abril de 2025, las pruebas realizadas en Nîmes permitieron evaluar de forma independiente la distribución y concentración del retardante.

El despliegue francés de julio de 2026 representa el inicio del uso en incendios reales. Sus resultados servirán para medir la eficacia del sistema y valorar una posible ampliación a otros operadores, entre ellos España, cuyo Gobierno lo anunció antes de disponer de un kit certificado para su propia flota.