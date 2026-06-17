El dependiente del futuro ya tiene forma de robot humanoide y ya tienen preparada una tienda donde probarlo

China quiere llevar sus robots fuera del continente y empezará por Hong Kong con una tienda de conveniencia atendida por un humanoide capaz de trabajar sin descanso y comunicarse en varios idiomas.

Hong Kong se prepara para estrenar una tienda de conveniencia que estará abierta las 24 horas y tendrá un empleado poco habitual: un robot humanoide. La iniciativa forma parte de la estrategia china para integrar la llamada IA personificada en la vida diaria y convertirla en un servicio visible para los ciudadanos.

China impulsa los robots humanoides en Hong Kong como escaparate internacional

El anuncio lo realizó el secretario de finanzas chino, Paul Chan Mo-po, en su blog semanal, donde explicó la estrategia de Hong Kong para impulsar la inteligencia artificial y hacer que tenga un uso cotidiano. Dentro de ese plan aparece esta tienda en el paseo marítimo de Hung Hom, pensada para operar durante todo el día.

La clave está en que no será un comercio tradicional. El robot humanoide atenderá al público y podrá ofrecer servicio en varios idiomas, algo especialmente relevante en una ciudad tan conectada como Hong Kong. ¿Es solo una curiosidad tecnológica? Todo apunta a que no.

La información disponible no aclara qué empresa concreta está detrás del proyecto. Solo se indica que procede de la China continental. Entre las compañías más conocidas del sector figuran Unitree y Deep Robotics, aunque no hay confirmación oficial sobre cuál participa en esta apertura.

La tienda con robot será la primera fuera de China continental

Según el anuncio, esta tienda será la primera que la empresa instale fuera de China continental. Hong Kong ha sido elegida como “primera parada en la expansión global de su concepto de tienda minorista”, lo que deja claro que la iniciativa mira más allá de una simple prueba local.

China lleva tiempo probando robots en espacios públicos y comercios. En Pekín ya se han visto robots atendiendo pequeñas tiendas de bebidas, aunque la experiencia todavía parece más cercana a una máquina expendedora avanzada que a un dependiente humano. Más llamativa, sí; más rápida, no siempre. Vamos, que todavía hay margen de mejora.

También en Shenzhen se han integrado taxis autónomos de Pony.ai y servicios de reparto con drones. Los primeros están más presentes en la vida diaria, mientras que el envío por dron continúa siendo algo más puntual y limitado a zonas concretas.

La IA personificada forma parte de un plan industrial más amplio

El fondo de esta estrategia está en la llamada embodied AI, que puede traducirse como IA personificada. Se trata de sistemas con presencia física capaces de interactuar con el entorno mediante sensores y accionadores. Esa tecnología puede adoptar forma de robot, coche autónomo o dron.

El gobierno chino la menciona en su informe de trabajo de 2025 y la ha convertido en una prioridad nacional. El motivo es claro: reforzar la industria robótica y preparar una nueva fase de crecimiento industrial.

Por tanto, que cada vez haya más robots en las calles chinas no responde solo a una moda futurista. Detrás hay una estrategia para sostener la actividad industrial en un contexto marcado por el aumento de los salarios y el envejecimiento de la población.