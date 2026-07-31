La Guardia Civil pide revisar este elemento esencial antes de arrancar el coche durante las vacaciones para no acabar en una multa de 200 euros

La Guardia Civil recuerda que el equipaje debe viajar sujeto y sin afectar a la visibilidad, la estabilidad ni la seguridad del vehículo.

Los conductores que circulen este verano por las carreteras canarias pueden enfrentarse a multas de hasta 200 euros si llevan un bolso, una mochila, una maleta u otros objetos sueltos dentro del coche. La sanción no se impone por transportar estos enseres en el habitáculo, siguno por hacerlo de forma que puedan desplazarse, salir proyectados o comprometer la conducción.

El aviso adquiere especial importancia durante las vacaciones, cuando los vehículos suelen viajar con más carga de la habitual. La Guardia Civil ha pedido a los conductores que respeten los límites de peso y espacio del automóvil y que aseguren correctamente tanto el equipaje del maletero como los objetos colocados en el techo.

Una bolsa depositada sobre un asiento no implica automáticamente una infracción. El problema aparece cuando no está sujeta, reduce el campo de visión, puede desplazarse peligrosamente durante una frenada o interfiere en el manejo del vehículo.

La multa no es por llevar un bolso, sino por transportarlo sin sujeción

El artículo 14 del Reglamento General de Circulación establece cómo debe distribuirse y asegurarse la carga dentro de un vehículo. La norma exige que tanto los objetos transportados como los accesorios empleados para protegerlos o sujetarlos estén colocados de manera segura.

La carga no puede arrastrarse, caer total o parcialmente, desplazarse de forma peligrosa o comprometer la estabilidad del automóvil. Tampoco debe generar molestias evitables ni ocultar las luces, las placas de matrícula, los distintivos obligatorios o las señales que pueda realizar el conductor.

Esto significa que un bolso colocado en el asiento del copiloto, en la parte trasera o en el suelo debe permanecer inmovilizado. Si puede moverse libremente al tomar una curva o frenar, los agentes pueden considerar que su transporte incumple las condiciones de seguridad.

La valoración dependerá de cómo esté colocado el objeto y del riesgo que genere. No existe una prohibición general de llevar un bolso dentro del coche, pero sí la obligación de impedir que se desplace, interfiera en la conducción o pueda golpear a los ocupantes.

Por qué un bolso o una maleta sueltos pueden convertirse en un peligro

Los objetos que viajan sin sujeción mantienen su trayectoria cuando el automóvil frena bruscamente o sufre una colisión. Aunque se trate de un bolso pequeño, puede salir proyectado hacia la parte delantera del vehículo y causar lesiones a los pasajeros.

La Dirección General de Tráfico advierte de que, a una velocidad de 50 kilómetros por hora, un objeto suelto puede golpear a los ocupantes con una fuerza equivalente a hasta 40 veces su peso. Este fenómeno se conoce como efecto elefante y también afecta a los sistemas de retención infantil que no están correctamente instalados.

Las maletas más pesadas deben colocarse en la parte inferior del maletero y lo más cerca posible del respaldo de los asientos traseros. Esta distribución reduce el riesgo de desplazamiento y ayuda a mantener estable el vehículo durante el trayecto.

También es importante respetar la carga máxima autorizada. Un automóvil con exceso de peso necesita más distancia para detenerse, puede responder peor en las curvas y aumenta el riesgo de que la carga se mueva durante una maniobra inesperada.

Cómo colocar el equipaje para evitar riesgos y sanciones durante el viaje

La primera opción debe ser transportar todo el equipaje en el maletero. Antes de iniciar el desplazamiento, los bultos tienen que quedar distribuidos de manera uniforme, colocando los más pesados abajo y evitando dejar huecos que faciliten su movimiento.

La DGT ofrece varias recomendaciones para transportar correctamente bolsos, maletas y otros objetos durante los desplazamientos:

Colocar la carga preferentemente dentro del maletero y asegurar los objetos que puedan desplazarse.

Utilizar un baúl de techo cerrado y aerodinámico cuando el equipaje no quepa en el vehículo.

Recurrir al habitáculo solo cuando no exista otra alternativa, sin reducir el campo de visión del conductor.

Sujetar cualquier objeto situado en los asientos para impedir que salga proyectado durante una frenada.

Evitar colocar bultos en la bandeja trasera cuando reduzcan sensiblemente la visibilidad hacia atrás.

Cuando la carga impide ver correctamente a través de la luna trasera, el vehículo debe disponer de espejo retrovisor exterior derecho. Los objetos transportados en el techo también deben estar debidamente anclados y no pueden superar los límites de peso o longitud permitidos.

Antes de arrancar resulta recomendable comprobar que las puertas y el maletero cierran correctamente, que ningún objeto puede deslizarse hasta la zona de los pedales y que los cinturones de seguridad pueden utilizarse sin obstáculos.

Manipular o recolocar objetos en marcha también puede acabar en una multa

El riesgo no termina al iniciar el desplazamiento. Manipular un bolso, recoger un objeto del suelo o intentar recolocar una maleta mientras el vehículo está circulando puede ser considerado una distracción al volante.

Según la información facilitada, esta conducta puede ser sancionada con una multa de 80 euros. La recomendación es detener el vehículo en un lugar seguro antes de mover cualquier objeto que se haya desplazado durante el trayecto.

Por su parte, llevar la carga sin asegurar correctamente puede conllevar una sanción de hasta 200 euros. Los agentes valorarán su colocación, el riesgo de desplazamiento y si afecta a la seguridad de los pasajeros o del resto de usuarios de la vía.

Revisar el equipaje antes de salir permite evitar sanciones y reduce las consecuencias de una frenada inesperada. Un bolso, una botella, una mochila o cualquier otro objeto cotidiano pueden convertirse en elementos peligrosos cuando viajan sueltos dentro del automóvil.