Una icónica churrería de L’Hospitalet cierra para siempre después de 30 años atendiendo a sus vecinos

El negocio familiar del passatge Blanchart abrió en 1996 y cerró el 19 de julio de 2026 tras convertirse en un referente para varias generaciones de vecinos.

La Xurrería L’Àvia, situada en el passatge Blanchart de L’Hospitalet de Llobregat, ha cerrado por jubilación después de 30 años atendiendo a sus clientes. El establecimiento abrió el 1 de junio de 1996 y ofreció su último servicio el pasado 19 de julio de 2026.

Durante estas tres décadas, el negocio familiar se hizo conocido por sus churros, patatas fritas y cortezas, pero también por el trato cercano de sus responsables. Sus productos estuvieron presentes en desayunos familiares, celebraciones y encuentros vecinales que terminaron formando parte de la vida cotidiana del centro de L’Hospitalet.

El cierre por jubilación pone fin a una historia iniciada en 1996

La churrería comenzó su actividad de la mano de Juan Carlos y Manolo. Ambos estuvieron al frente del establecimiento durante buena parte de sus 30 años de trayectoria, convirtiendo el pequeño local en un punto habitual para numerosos vecinos del municipio.

Uno de los dos responsables se jubiló hace aproximadamente dos años. Desde entonces, Juan Carlos continuó atendiendo el negocio junto a su hija Andrea, manteniendo la actividad y los productos que habían dado popularidad a la churrería desde su apertura.

El cierre recuerda al de otros establecimientos tradicionales que han tenido que bajar la persiana al llegar la jubilación de sus propietarios. Uno de los casos recientes fue el de un histórico taller de zapatos y llaves que cerró tras 36 años de actividad, aunque su dueño trató de encontrar a alguien que continuara el negocio.

El último servicio de la Xurrería L’Àvia se produjo el 19 de julio, algo más de tres décadas después de aquella inauguración del 1 de junio de 1996. La jubilación pone fin así a la historia de un establecimiento familiar que había mantenido su actividad en el mismo entorno durante varias generaciones.

Treinta años de churros, patatas fritas y desayunos compartidos entre vecinos

La trayectoria de la Xurrería L’Àvia no puede explicarse únicamente a través de sus productos. El local también estuvo vinculado a numerosos momentos cotidianos de quienes acudían a comprar churros durante las mañanas o después de las fiestas celebradas en la ciudad.

Los desayunos con los abuelos, los churros con chocolate al amanecer y las compras realizadas antes del vermut aparecen entre los recuerdos asociados al establecimiento. A determinadas horas también se formaban colas para adquirir sus patatas fritas y sus conocidas cortezas.

Esos hábitos convirtieron la churrería en un lugar reconocible para los residentes del barrio. Familias que comenzaron visitando el establecimiento en la década de 1990 han podido regresar posteriormente acompañadas por hijos o nietos, manteniendo una costumbre vinculada a los fines de semana y las celebraciones.

Una despedida similar se vivió recientemente con el cierre de un histórico bar de Badalona después de 78 años de desayunos y vermuts. En ambos casos, el final de la actividad no solo implica la desaparición de un negocio, sino también de un punto de encuentro asociado a la memoria del barrio.

El homenaje difundido en Facebook agradece las décadas de servicio ofrecidas

El cierre fue recogido por Manuel Roldán en un texto difundido a través de Facebook y posteriormente reproducido por TOT L’Hospitalet con su autorización. En el mensaje repasó algunos de los momentos vividos alrededor de la churrería y agradeció el trabajo realizado por la familia durante estas tres décadas.

Roldán recordó los desayunos familiares, las visitas posteriores a las fiestas y las esperas para comprar patatas fritas y cortezas. También dedicó unas palabras de reconocimiento a Juan Carlos, Manolo y Andrea por las horas de servicio prestadas desde la apertura del establecimiento.

El homenaje presenta a la Xurrería L’Àvia como un negocio que consiguió trascender su actividad comercial. Su presencia continuada en el passatge Blanchart hizo que formara parte de las rutinas de muchos residentes, especialmente durante las mañanas y los fines de semana.

La pérdida de pequeños establecimientos históricos se repite en diferentes ciudades españolas. También ha ocurrido con el cierre de una de las panaderías más antiguas de Huelva tras 119 años de actividad, cuya despedida llegó igualmente por la jubilación de su responsable.

Con el cierre del local termina una trayectoria iniciada en 1996, marcada por el carácter familiar del establecimiento y por la fidelidad de su clientela. Sus responsables se despiden después de 30 años dejando tras de sí numerosos recuerdos relacionados con sus productos y con el trato ofrecido a los vecinos.