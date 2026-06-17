Las sillas en la puerta de la calle regresan como una forma sencilla de hacer comunidad en verano

La tradición de sentarse en la calle durante las noches de verano vuelve a ganar protagonismo en varios pueblos españoles. Desde Cádiz hasta Extremadura, distintas iniciativas buscan proteger este hábito vecinal que une generaciones.

Salir al fresco no es solo una forma sencilla de combatir el calor. En muchos pueblos de España es, sobre todo, una manera de hacer comunidad, charlar con los vecinos y mantener viva una relación cercana que se ha ido perdiendo en otros entornos. Una costumbre de toda la vida, vaya, pero con más valor del que a veces parece.

Salir al fresco en los pueblos de España refuerza la convivencia vecinal

Esta tradición, reivindicada en el programa ‘Poniendo las Calles’ de la Cadena COPE, dirigido por Carlos Moreno ‘El Pulpo’, representa una escena muy reconocible del verano rural: sillas en la puerta, conversaciones largas y vecinos que se preguntan cómo ha ido el día.

Uno de los ejemplos más claros está en Algar, en la provincia de Cádiz. Este municipio aspira a que salir al fresco sea reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La propuesta nació hace cinco años y consiguió movilizar al pueblo.

Su alcalde, José Carlos Sánchez, explicó que, tras contactar con la Junta de Andalucía, convocó a los vecinos para demostrar que la costumbre seguía muy presente. El resultado fue masivo: «Fue un éxito, pues yo creo que no quedó ni un vecino que no estuviera en la calle tomando el fresco».

Las sillas gigantes de AUPEX llevan la memoria rural a Extremadura

En Extremadura, la Asociación de Universidades Populares, AUPEX, ha convertido esta tradición en un proyecto artístico. La iniciativa usa una silla gigante de 2,70 metros como símbolo para reflexionar sobre la vida en los pueblos y la importancia de reunirse en la calle.

Este año, las estructuras llegarán a Villafranca de los Barros, en Badajoz, y a Pasarón de la Vera y Mirabel, en Cáceres. Allí, los vecinos participarán en un proceso de creación colectiva junto a artistas plásticos.

La clave está en escuchar a la población. A partir de la pregunta «¿qué es para vosotros salir al fresco?», surgen recuerdos, oficios, historias familiares y reivindicaciones locales. Después, todas esas ideas se plasman en la silla.

La tradición de salir al fresco también mira hacia las nuevas generaciones

En ediciones anteriores, la participación fue muy alta. En Magacela, un pueblo de menos de 600 habitantes, entre 50 y 60 vecinos se implicaron en una pieza vinculada a la alfarería, usando barro local. En otros municipios, varias mujeres tejieron un ovillo gigante de trapillo, recuperando una costumbre asociada a las charlas “a la solana”.

Pero, ¿seguirá esta tradición entre los jóvenes? Marta del Pozo cree que sí, aunque sea “a su manera”. Para ella, fomentar el vínculo entre mayores y nietos puede ayudar a mantener esta práctica como una forma de desconexión digital y bienestar comunitario.