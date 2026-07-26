Miles de personas siguieron el traslado del submarino que recorrió sobre un remolque con 240 ruedas obligando a cerrar carreteras durante semanas

El U17 necesitó cuatro semanas para completar su última etapa entre Speyer y Sinsheim. El convoy cruzó autopistas y vías ferroviarias, avanzó junto a viviendas y obligó a inclinar el casco hasta 76 grados.

El antiguo submarino de la Marina alemana convirtió varias localidades de Baden-Württemberg en un enorme escenario durante julio de 2024. Miles de personas siguieron un transporte que terminó el 28 de julio en el Museo Técnico de Sinsheim, después de una operación global de 482 días iniciada en Kiel.

El submarino U17 obligó a cerrar carreteras, vías ferroviarias y cruces urbanos

Las sedes de los museos de Speyer y Sinsheim están separadas por unos 40 kilómetros de autopista. Sin embargo, las dimensiones del submarino impedían utilizar el itinerario directo. Los organizadores diseñaron un recorrido de unos 170 kilómetros, con aproximadamente 120 por agua y 50 por tierra.

El avance exigió restricciones de tráfico, cortes completos y operaciones nocturnas. El U17 atravesó la autopista A6 con la calzada cerrada, circuló temporalmente en sentido contrario y cruzó vías ferroviarias después de elevar las líneas eléctricas superiores. También tuvo que superar curvas cerradas y pasar a escasos centímetros de iglesias y viviendas.

Una plataforma de 30 ejes y 240 ruedas sostuvo el traslado terrestre

El submarino, aligerado hasta unas 350 toneladas para el transporte, fue colocado sobre una plataforma modular de 30 ejes y 240 ruedas. El conjunto alcanzaba cerca de 90 metros de longitud, 10 metros de altura y un peso aproximado de 500 toneladas al sumar el remolque.

La planificación se prolongó durante cinco años. Cada giro, pendiente y cruce tuvo que estudiarse previamente, mientras varios equipos controlaban el reparto del peso y la nivelación de la carga. El trayecto avanzaba lentamente y las maniobras más difíciles se realizaban durante la noche.

El buque tuvo que inclinarse para pasar bajo varios puentes

Uno de los mayores obstáculos estaba en los puentes sobre el Rin y el Neckar. Para reducir la altura del conjunto, los técnicos diseñaron un sistema capaz de girar el casco alrededor de su eje longitudinal.

Durante la maniobra realizada en Mannheim, el U17 alcanzó una inclinación de 76 grados sobre el pontón. La torre quedó situada prácticamente a la misma altura que el casco, permitiendo superar estructuras que habrían bloqueado el transporte en posición vertical.

La operación también incluyó el primer giro de un submarino sobre un transportador modular, según la empresa fabricante de la plataforma. El movimiento debía ejecutarse de manera gradual para mantener estable una pieza histórica de casi 50 metros de longitud.

Del servicio militar a una nueva vida abierta al público

El U17 pertenece a la clase 206A y estuvo vinculado a la Marina alemana desde 1973 hasta su retirada en 2010. Mide alrededor de 48 metros y desplazaba unas 500 toneladas cuando se encontraba sumergido. Antes del traslado tuvo que ser desmilitarizado, limpiado y liberado de materiales peligrosos.

Tras su llegada a Sinsheim comenzaron los trabajos para acondicionar los accesos y preparar el interior. El museo abrió oficialmente sus escotillas al público el 24 de mayo de 2025, permitiendo recorrer los estrechos pasillos y conocer las condiciones en las que trabajaba su tripulación.