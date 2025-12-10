Es oficial: se firma el acuerdo que actualiza los salarios de 80.000 empleados de la Junta de Andalucía

El pacto, vigente entre 2026 y 2030, desarrolla la Ley de Función Pública y refuerza la estabilidad laboral. Se firmó en el Palacio de San Telmo con presencia del presidente andaluz Juan Manuel Moreno.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, primera fuerza en la Mesa General, ha rubricado el Acuerdo para la mejora del empleo público y la prestación de servicios de calidad en Andalucía. Entre otras medidas, actualiza las retribuciones de 80.000 profesionales de la Junta y sienta bases para una Administración más ágil.
Qué medidas incorpora el acuerdo para mejorar el empleo público andaluz y reforzar los servicios públicos
El documento desarrolla la Ley de Función Pública y fija una hoja de ruta clara. ¿Qué cambia en la práctica?
- Actualización de retribuciones del personal afectado.
- Refuerzo de la estabilidad laboral en la Administración andaluza.
- Carrera profesional, evaluación del desempleo y productividad.
- Finalización del VII convenio del personal laboral.
- Actualización de convenios colectivos en entes instrumentales.
- Recuperación progresiva de la acción social suspendida desde 2012.
- Reorganización estratégica de puestos y vacantes.
- Nuevo modelo de prevención y salud laboral.
- Formación continua por competencias.
Por tanto, no es humo, ya que se recogen compromisos concretos que impactan en condiciones laborales y calidad del servicio público.
Quiénes se benefician y qué organismos participan en la aplicación del acuerdo
El acuerdo alcanza al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, a la Administración de Justicia y al Sector Público Instrumental. CSIF destaca que se trata de un compromiso institucional sólido con el diálogo social y la negociación colectiva.
El secretario de Negociación de CSIF Andalucía, Manuel Moreno, valoró que supone “una mejora real de las condiciones laborales en varios ámbitos del sector público andaluz y demuestra que cuando hay voluntad de diálogo y compromiso pueden alcanzarse soluciones que dignifican al personal y fortalece los servicios públicos”, aunque admitió que “el camino no ha sido fácil”. ¿La clave para desbloquearlo? La movilización del 5 de noviembre, que reactivó la negociación.
Además, Moreno subrayó que es “un buen punto de partida y un modelo que debe extenderse al resto de ámbitos de la Administración andaluza”. Según añadió, “no solo afectará positivamente a las condiciones laborales del personal empleado público al que será de aplicación, sino a toda la ciudadanía, pues será una palanca de transformación para responder eficazmente a los retos que la sociedad andaluza demanda.”
Calendario de vigencia y seguimiento mediante comisión paritaria y compromisos presupuestarios
El acuerdo tendrá vigencia de 2026 a 2030. Incluye compromisos presupuestarios y la creación de una comisión paritaria entre Junta y sindicatos que se reunirá cada seis meses para supervisar su cumplimiento. ¿Quién vigila que se ejecute? Esa comisión hará el control periódico y evaluable.
A continuación, los datos esenciales del pacto:
|Aspecto
|Detalle
|Colectivo afectado
|80.000 profesionales de la Junta de Andalucía
|Vigencia
|2026–2030
|Ámbitos
|Administración General, Justicia y Sector Público Instrumental
|Firma
|Palacio de San Telmo, con presencia de representantes sindicales
|Seguimiento
|Comisión paritaria con reuniones semestrales
|Marco
|Desarrollo de la Ley de Función Pública
Para CSIF, se trata de un paso “realista y evaluable” que fortalece los servicios públicos y marca un camino compartido para mejorar derechos y retribuciones. Por tanto, se prioriza la estabilidad y la profesionalización, con impacto directo en la ciudadanía.