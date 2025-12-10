Es oficial: se firma el acuerdo que actualiza los salarios de 80.000 empleados de la Junta de Andalucía

El pacto, vigente entre 2026 y 2030, desarrolla la Ley de Función Pública y refuerza la estabilidad laboral. Se firmó en el Palacio de San Telmo con presencia del presidente andaluz Juan Manuel Moreno.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, primera fuerza en la Mesa General, ha rubricado el Acuerdo para la mejora del empleo público y la prestación de servicios de calidad en Andalucía. Entre otras medidas, actualiza las retribuciones de 80.000 profesionales de la Junta y sienta bases para una Administración más ágil.

Qué medidas incorpora el acuerdo para mejorar el empleo público andaluz y reforzar los servicios públicos

El documento desarrolla la Ley de Función Pública y fija una hoja de ruta clara. ¿Qué cambia en la práctica?

Actualización de retribuciones del personal afectado.

Refuerzo de la estabilidad laboral en la Administración andaluza.

Carrera profesional, evaluación del desempleo y productividad.

Finalización del VII convenio del personal laboral.

Actualización de convenios colectivos en entes instrumentales.

Recuperación progresiva de la acción social suspendida desde 2012.

Reorganización estratégica de puestos y vacantes.

Nuevo modelo de prevención y salud laboral.

Formación continua por competencias.

Por tanto, no es humo, ya que se recogen compromisos concretos que impactan en condiciones laborales y calidad del servicio público.

Quiénes se benefician y qué organismos participan en la aplicación del acuerdo

El acuerdo alcanza al personal de la Administración General de la Junta de Andalucía, a la Administración de Justicia y al Sector Público Instrumental. CSIF destaca que se trata de un compromiso institucional sólido con el diálogo social y la negociación colectiva.

El secretario de Negociación de CSIF Andalucía, Manuel Moreno, valoró que supone “una mejora real de las condiciones laborales en varios ámbitos del sector público andaluz y demuestra que cuando hay voluntad de diálogo y compromiso pueden alcanzarse soluciones que dignifican al personal y fortalece los servicios públicos”, aunque admitió que “el camino no ha sido fácil”. ¿La clave para desbloquearlo? La movilización del 5 de noviembre, que reactivó la negociación.

Además, Moreno subrayó que es “un buen punto de partida y un modelo que debe extenderse al resto de ámbitos de la Administración andaluza”. Según añadió, “no solo afectará positivamente a las condiciones laborales del personal empleado público al que será de aplicación, sino a toda la ciudadanía, pues será una palanca de transformación para responder eficazmente a los retos que la sociedad andaluza demanda.”

Calendario de vigencia y seguimiento mediante comisión paritaria y compromisos presupuestarios

El acuerdo tendrá vigencia de 2026 a 2030. Incluye compromisos presupuestarios y la creación de una comisión paritaria entre Junta y sindicatos que se reunirá cada seis meses para supervisar su cumplimiento. ¿Quién vigila que se ejecute? Esa comisión hará el control periódico y evaluable.

A continuación, los datos esenciales del pacto:

Aspecto Detalle Colectivo afectado 80.000 profesionales de la Junta de Andalucía Vigencia 2026–2030 Ámbitos Administración General, Justicia y Sector Público Instrumental Firma Palacio de San Telmo, con presencia de representantes sindicales Seguimiento Comisión paritaria con reuniones semestrales Marco Desarrollo de la Ley de Función Pública

Para CSIF, se trata de un paso “realista y evaluable” que fortalece los servicios públicos y marca un camino compartido para mejorar derechos y retribuciones. Por tanto, se prioriza la estabilidad y la profesionalización, con impacto directo en la ciudadanía.