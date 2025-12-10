Becas de hasta 700 euros (Movilidad para el Estudio 2025-2026) en Ejea: hasta qué día está abierto el plazo

El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros (Zaragoza) mantiene abierto el plazo para pedir las Becas de Movilidad para el Estudio 2025-2026, dirigidas a estudiantes que necesitan desplazarse por formación. Las solicitudes se presentan del 4 de diciembre de 2025 al 8 de enero de 2026.

¿Estudias fuera y cada mes te dejas un buen dinero en transporte o alojamiento? Ten en cuenta que la convocatoria se resuelve por baremo.

Quiénes pueden pedir las Becas de Movilidad para el Estudio 2025-2026

Pueden ser beneficiarias las personas jóvenes nacidas entre 1995 y 2013 que cumplan las condiciones. La ayuda busca facilitar la movilidad para el estudio a estudiantes de Ejea de los Caballeros, incluyendo a quienes participan en el programa de antenas informativas.

Se otorgan en concurrencia competitiva (según puntuación), aunque algunas modalidades se conceden automáticamente si se acreditan los requisitos.

Requisitos imprescindibles para acceder a la beca y evitar problemas

El punto de partida es estar empadronado o empadronada en Ejea de los Caballeros. Además, hay que estar matriculado en un centro educativo fuera del municipio, salvo las excepciones recogidas en las bases.

También se debe presentar la solicitud en tiempo y forma conforme a lo establecido por el Servicio de Juventud, declarar otras ayudas concurrentes y estar al corriente de obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

Plazos oficiales hasta el 8 de enero de 2026 y datos clave

El plazo termina el 8 de enero de 2026 (se abrió el 4 de diciembre de 2025). Tras el cierre, el Ayuntamiento dispone de un máximo de tres meses para resolver y notificar. Si no hay respuesta en ese tiempo, el silencio administrativo se considera negativo.

Para orientarte de un vistazo, aquí van los datos esenciales:

Concepto Detalle Ámbito territorial Ejea de los Caballeros (Zaragoza) Organismo Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros Plazo de solicitudes Del 04-12-2025 al 08-01-2026 Importe máximo Hasta 700 € por beneficiario (según baremo) Resolución y notificación Máximo 3 meses tras finalizar el plazo Silencio administrativo Negativo

Con estas fechas claras, el siguiente paso es revisar cuantías e incompatibilidades.

Cuantías por modalidad, incompatibilidades y gastos que no se subvencionan

En la modalidad general, el importe es variable según la puntuación, con un máximo de hasta 700 € por beneficiario. Además, la convocatoria fija 250 € para la modalidad de discapacidad y 150 € para FP Básica, E.F.A. Boalares, Grados Superiores locales y máster en modalidad online o a distancia.

No se subvencionan gastos ya cubiertos por otras becas incompatibles ni los que no estén relacionados directamente con el estudio. Además, esta ayuda es incompatible con la beca del Gobierno de Aragón para movilidad universitaria.

Cómo presentar la solicitud y documentación que pide el Servicio de Juventud

La convocatoria indica que la solicitud se presentará en tiempo y forma según marque el Servicio de Juventud, por el canal del Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros (registro presencial y, si se habilita, online), junto con la solicitud normalizada y la documentación exigida. Revisa bien: si falta un papel, se complica.

Documentación a aportar:

Solicitud normalizada.

NIF/NIE del solicitante y de los miembros mayores de 16 años.

Libro de familia y, si procede, carnet de familia numerosa o monoparental.

Documentación económica de todos los miembros: declaración de la renta o certificado negativo; tres últimas nóminas, pensiones, subsidios o ingresos; y declaración responsable de ingresos (Anexo II).

Matrícula del curso y contrato o justificante de alojamiento.

Ficha de terceros sellada por entidad bancaria.

Certificado de discapacidad (si aplica).

Modelo de consentimiento para certificado colectivo de empadronamiento.

En la modalidad general se valora, entre otros aspectos, la situación sociofamiliar, la situación laboral familiar, los ingresos, los gastos por alojamiento y la distancia al centro de estudios. ¿Consejo rápido? Ordena la documentación económica antes de presentar la solicitud.