DIA necesita cubrir 98 vacantes en España para tiendas, almacén y oficinas: sueldos según convenio

Distribuidora Internacional de Alimentación, S.A. (DIA), una de las grandes empresas españolas de distribución alimentaria (supermercados), enfocada en tiendas de proximidad y con un fuerte modelo de franquicias, tiene activas 98 vacantes en su portal de empleo para trabajar en tiendas, almacén y oficinas. Se trata de oportunidades laborales a las que se pueden acceder con y sin experiencia, y donde existen diversas jornadas laborales. A continuación, en esta noticia, damos los detalles para conocer cómo enviar el currículum a DIA, e inscribirte en algunas de las vacantes disponibles.

Ofertas de empleo para trabajar en DIA: requsitos y condiciones laborales

Las vacantes se reparten por distintas delegaciones y provincias. En tiendas, DIA busca principalmente cajeros/as reponedores/as con jornadas de 20 a 40 horas (según el puesto). Hay oportunidades publicadas, por ejemplo, en Curtis (40/35/30 horas), Majadahonda, Huesca, Cáceres (24 y 30 horas), Murcia, Redován (Alicante), Ripollet (30 y 20 horas), Zamora (24 horas), La Bañeza, Villafranca de los Barros (20 horas) o Bergara, entre otras ubicaciones.

Junto a los puestos base, también aparecen perfiles como charcutero/a para la zona de Almería y un puesto de responsable de tienda en Inca (Islas Baleares). En oficinas, se publica una vacante de técnico/a de Selección-Formación Regional (Delegación Madrid Oeste). Y en almacén, destaca la posición de preparador/a de pedidos online en Villaverde, con turno de mañana y 40 horas semanales (Delegación Getafe).

Requisitos (orientativos; pueden variar según la oferta):

Disponibilidad para la jornada indicada (20, 24, 30, 35 o 40 horas semanales).

En el puesto de Villaverde, disponibilidad para turno de mañana.

Posibilidad de trabajar en la ubicación/delegación anunciada.

Revisar y cumplir los requisitos específicos del puesto (tienda, almacén u oficinas) antes de inscribirse.

En cuanto al sueldo, el convenio publicado en el BOE establece tablas salariales por grupos (Profesionales, Especialistas, Técnicos y Mandos) y por módulos (B, C, E, F y G). Para tiendas, en 2025 el salario anual bruto va de 16.576,00 a 24.027,40 euros, y en 2026 sube de 17.040,13 a 24.700,17 euros (según grupo y módulo). En almacenes, la tabla de 2025 marca 16.576,00 euros al año en la mayoría de centros y 17.198,41 euros en Illescas y Sabadell; en 2026 pasa a 17.040,13 euros y 17.679,97 euros, respectivamente. En puestos con jornadas parciales, el salario se calcula de forma proporcional a las horas.

El texto del BOE también recoge que empresa y sindicatos negociarán acuerdos para sentar las bases de la transición de jornada en régimen 5+2 en algunas tiendas y “dark store”, y para articular la posibilidad de “fines de semana de calidad” para personal de tiendas en Madrid y zonas turísticas de apertura generalizada. Además, el protocolo frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos se remite a lo acordado el 25 de febrero de 2025.

Cómo mandar el currículum a DIA

Para inscribirte, entra en el portal de empleo de DIA y elige el área que te interesa: Tiendas, Almacén/Plataformas u Oficinas. Después, utiliza los filtros de provincia/municipio o palabras clave (por ejemplo, “cajero”, “reponedor”, “Inca” o “Villaverde”), abre la oferta y revisa condiciones como jornada, ubicación y funciones.

Cuando lo tengas claro, pulsa en “Inscribirme”, completa el registro o inicia sesión, adjunta tu currículum y envía la candidatura. Desde tu perfil podrás consultar el estado de las inscripciones que vayas realizando.