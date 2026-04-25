El Ayuntamiento de Madrid activa nuevas Ayudas Cambia 360 para comprar coches y cambiar sistemas de climatización

Desde este lunes, 20 de abril, ya se pueden solicitar las Ayudas Cambia 360 para la compra de vehículos particulares, la sustitución de sistemas térmicos y la instalación de infraestructuras de recarga eléctrica en Madrid.

El Ayuntamiento mantiene este año las siete líneas de subvención de este programa, con 9,7 millones de euros para este ejercicio, ampliables hasta los 23,3 millones. La medida busca impulsar la movilidad sostenible, mejorar la eficiencia energética y seguir reduciendo las emisiones contaminantes en la ciudad.

La nueva convocatoria ya está en marcha y afecta a tres líneas que suelen despertar mucho interés. ¿Quién puede beneficiarse y qué cuantías se pueden conseguir? Ojo, porque los plazos ya están corriendo.

Cuáles son las ayudas Cambia 360 para vehículos, climatización y recarga eléctrica

Las ayudas para vehículos particulares cuentan con un crédito máximo de 14 millones de euros. De esa cantidad, 4,2 millones corresponden al importe inicial y 9,8 millones podrán incorporarse en función de las solicitudes recibidas.

En esta edición desaparecen las subvenciones para comprar vehículos C. En cambio, se mantienen 4.000 euros para adquirir un vehículo CERO y 2.000 euros para uno ECO. Además, ambas cuantías podrán incrementarse en 1.500 euros si se achatarra un vehículo A o, por primera vez, uno B. Para facilitar la consulta, estas son las claves principales de cada línea abierta desde el 20 de abril:

Línea de ayuda Cuantía o cobertura Plazo de solicitud Vehículos particulares 4.000 euros para CERO y 2.000 para ECO, con 1.500 euros extra por achatarramiento Del 20 de abril al 20 de mayo Sistemas de climatización eficientes Hasta 5.000 euros por vivienda en comunidades de propietarios Del 20 de abril al 13 de noviembre Infraestructuras de recarga eléctrica Hasta el 90 % o hasta el 65 % del coste, según el ámbito Del 20 de abril al 20 de mayo

En el caso de los vehículos, la solicitud debe presentarse en los concesionarios adheridos. Además, la reserva, el pedido, la compraventa, la matriculación, la facturación o el pago, ya sea parcial o total, tiene que ser posterior a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

Qué requisitos y plazos deben tener en cuenta quienes quieran pedir estas ayudas

Otra de las líneas abiertas es la destinada a sustituir calderas contaminantes por sistemas de climatización eficientes. Desde enero de 2022, las calderas de carbón están prohibidas en Madrid y, por ese motivo, el Consistorio volvió a activar esta ayuda.

La subvención podrá llegar hasta 5.000 euros por vivienda en comunidades de propietarios para sistemas híbridos y renovables. Cuando la instalación sea para uso terciario, la ayuda alcanzará hasta el 35 % del coste. No está nada mal para quienes tenían esta renovación pendiente. En cuanto a la recarga eléctrica, la financiación se divide en dos ámbitos:

Aparcamientos para residentes: hasta el 90 % del coste subvencionable, con un límite de 150.000 euros.

Aparcamientos de uso residencial privado: hasta el 65 % del coste, con un máximo de 60.000 euros.

Para esta línea se reservan hasta dos millones de euros. Por tanto, quienes estén valorando instalar estos puntos de recarga tendrán que revisar bien los plazos.

Además, el Ayuntamiento recuerda que el 15 de abril se abrió el plazo para ayudas dirigidas a vehículos de Distribución Urbana de Mercancías y de micromovilidad. Las del taxi saldrán a partir del 1 de mayo y las del achatarramiento de autobuses, el 18 de mayo.