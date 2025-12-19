Es oficial: el Estado pagará parte de tu alquiler para que acabes comprando la vivienda y seas propietario

Los menores de 35 años en alquiler con opción a compra en viviendas protegidas recibirán una subvención estatal de hasta 28.800 euros dentro del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. La aportación se abona al propietario como rentas hasta ejecutar la compra, con un plazo máximo de tres años.

Los jóvenes afrontan precios elevados y salarios que complican la emancipación. Para aliviar ese salto, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana incorpora en el Plan 2026-2030 una ayuda específica para quienes residan en viviendas protegidas con alquiler y opción a compra. ¿El objetivo? Reducir el ahorro inicial y que parte del alquiler se convierta en pago del inmueble.

Quiénes pueden solicitar la ayuda para comprar vivienda protegida con alquiler con opción a compra

La medida se dirige a personas menores de 35 años que ya vivan en una vivienda protegida en régimen de alquiler con opción a compra. Además, se fijan requisitos económicos y de acceso a la vivienda. ¿Encajas en el perfil? Hay límites claros y un máximo de beneficiarios por operación.

Requisitos básicos para optar a la subvención:

Tener menos de 35 años.

Ingresos inferiores al régimen de protección de las viviendas protegidas.

Máximo de dos compradores por vivienda.

No disponer de otra vivienda en propiedad.

Cuánto dinero aporta la subvención y cómo se aplicará al precio final de la vivienda

La cuantía alcanza hasta 28.800 euros (artículo 87 del Plan). El Estado no transfiere el dinero al comprador, sino que lo ingresa al propietario “en concepto de pago de renta por la arrendataria durante el plazo de vigencia del contrato de arrendamiento hasta la ejecución de la opción de compra”. En la práctica, se descuenta parte del coste de compra y se reduce el esfuerzo de ahorro del joven.

Concepto clave Detalle principal Importe máximo Hasta 28.800 euros Quién cobra la ayuda El propietario de la vivienda Finalidad del abono Pago de renta hasta ejecutar la compra Tipo de vivienda Vivienda protegida con alquiler y opción a compra Destinatarios Menores de 35 años Número de compradores Máximo dos por operación

Plazos establecidos para ejecutar la opción de compra desde el alquiler y efectos sobre la operación

El Plan fija un plazo máximo de tres años para que el inquilino ejecute la opción de compra. Durante ese tiempo, la subvención se va aplicando como rentas abonadas al propietario, de modo que el pago mensual se orienta a la futura adquisición. ¿Qué significa esto para el bolsillo? Que parte del alquiler deja de ser un “gasto hundido” y pasa a ser una palanca para comprar.

Por tanto, la ayuda actúa como puente: facilita el salto del alquiler a la propiedad dentro del mismo inmueble protegido, con un calendario claro y sin necesidad de reunir de golpe todo el ahorro inicial. No es poca cosa.

Limitaciones por escasez de viviendas protegidas y alcance real previsto del plan

La letra pequeña es importante: solo aplica a viviendas protegidas con alquiler y opción a compra. Y el parque disponible no es amplio. Entre 2018 y 2025 se han construido 632 viviendas protegidas en este régimen, claramente insuficientes para la demanda juvenil.

En consecuencia, el alcance podría ser limitado por pura disponibilidad de inmuebles. ¿La conclusión? La ayuda es potente para quien cumpla requisitos y tenga acceso a una vivienda protegida con esta modalidad, pero su impacto global dependerá de que existan suficientes viviendas de este tipo a partir de 2026.