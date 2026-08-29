El uso del ordenador cambia para millones de personas mientras el smartphone se convierte en su dispositivo principal

Kaspersky detecta un cambio claro en los hábitos digitales, con casi seis de cada diez usuarios que eligen el móvil como principal vía de acceso. La Generación Z acelera esta tendencia mientras crece la cantidad de información personal y laboral almacenada en estos dispositivos.

El smartphone se ha convertido en el principal dispositivo para acceder a Internet para el 58% de los encuestados por Kaspersky. El estudio se realizó en marzo de 2026 entre 7.200 personas de 18 países, incluida España, y se publicó el 10 de julio. Entre los usuarios de 18 a 28 años, el porcentaje sube al 67%. El dato sitúa al ordenador en un papel secundario para buena parte de la actividad cotidiana, aunque no implica su desaparición. La muestra incluyó países europeos, americanos, asiáticos y africanos, por lo que describe una tendencia internacional.

El 67% de la Generación Z ya prefiere el smartphone para conectarse

La diferencia por edad es uno de los datos más destacados del estudio. Kaspersky señala que el 67% de los encuestados de 18 a 28 años escoge el móvil como dispositivo principal. El teléfono concentra navegación, mensajería, banca, ocio y parte de las tareas profesionales. Esa evolución coincide con una mayor demanda de perfiles ligados a las FP de informática. Elegir el smartphone como dispositivo principal tampoco significa utilizarlo de forma exclusiva.

El cambio no significa que el ordenador haya dejado de ser necesario. Los datos únicamente muestran qué dispositivo se considera principal para acceder a Internet. El PC sigue utilizándose para actividades que requieren pantallas grandes, periféricos, programas profesionales o una gestión intensiva de archivos. La encuesta refleja una preferencia de uso, no una previsión sobre la desaparición del ordenador doméstico. Tampoco ofrece una fecha en la que el smartphone vaya a sustituir completamente al PC.

El móvil concentra documentos, trabajo y credenciales financieras

El crecimiento del smartphone como centro de la vida digital también eleva el volumen de información almacenada en él. Cerca de dos tercios guardan fotografías y vídeos. El 55% conserva contactos, el 46% mensajes o historiales de chat y el 41% documentos personales importantes. Pasaportes y documentos de identidad aparecen entre los ejemplos citados por la compañía. Estas cifras muestran cuánto contenido sensible puede quedar concentrado en un único terminal.

La frontera entre el uso personal y profesional también se reduce. Alrededor del 54% almacena información relacionada con el trabajo, como correos, calendarios o accesos corporativos. Cerca de un tercio guarda credenciales financieras o datos de inicio de sesión. Otro 25% conserva historiales de conversaciones con herramientas de inteligencia artificial y el 24% almacena cuentas de videojuegos. El volumen de información refuerza el interés de la ciberseguridad como competencia profesional y personal.

Guardar más datos en el smartphone obliga a reforzar su seguridad

Kaspersky advierte de que el aumento de información sensible no siempre va acompañado de mejores hábitos de protección. La compañía recomienda que el teléfono no sea el único lugar donde se conserve información importante. También aconseja activar copias de seguridad automáticas y proteger adecuadamente las credenciales y los documentos sensibles. Entre sus medidas figura configurar el bloqueo automático y las funciones para localizar o borrar remotamente un teléfono perdido.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad coincide en varias medidas básicas para proteger teléfonos y otros dispositivos. INCIBE recomienda mantener actualizado el sistema operativo, instalar los parches disponibles y realizar copias de seguridad periódicas. También aconseja reforzar la autenticación y gestionar las contraseñas de forma segura. Otras recomendaciones sobre la seguridad del móvil inciden en controlar las funciones y conexiones del dispositivo. Mantener el software actualizado permite corregir vulnerabilidades conocidas.

El smartphone gana terreno al PC sin convertirlo todavía en prescindible

La encuesta dibuja un cambio de prioridad más que una sustitución completa. El móvil reúne cada vez más funciones y acompaña al usuario durante todo el día. Su tamaño, conectividad y acceso inmediato a aplicaciones favorecen que sea la primera opción para muchas actividades digitales. Esa concentración también aumenta las consecuencias potenciales de una pérdida, un robo o un acceso no autorizado. El riesgo aumenta cuando el mismo dispositivo reúne documentación, comunicaciones profesionales y credenciales.

Por eso, el dato del 58% debe interpretarse dentro de su contexto. Se trata de una encuesta internacional sobre el dispositivo principal utilizado para conectarse a Internet. No es una medición de ventas ni del número de hogares que conservan un ordenador. Tampoco constituye por sí sola una previsión del mercado tecnológico para los próximos años. El estudio sí confirma el fuerte avance del smartphone, especialmente entre los jóvenes, y la necesidad de proteger mejor los datos almacenados.