El truco japonés para colocar la ropa en el tendedero y conseguir que se seque en menos tiempo

Este método coloca las prendas largas en los extremos del tendedero y las cortas en el centro para facilitar la circulación del aire. En condiciones controladas, logró reducir el tiempo de secado alrededor de 30 minutos.

Secar la ropa dentro de casa puede convertirse en un problema durante los meses de lluvia, especialmente en viviendas pequeñas y con poca ventilación. La humedad prolonga el proceso y favorece la aparición de malos olores. Frente al uso de secadoras o deshumidificadores, existe una técnica japonesa que solo requiere cambiar la colocación de las prendas.

Cómo funciona la técnica japonesa del arcoíris para secar la ropa

El método se conoce como “arcoíris colgante” o “tendido en arco”. El portal de vivienda Apts, dirigido a residentes en Tokio, recomienda colocar las prendas más largas en los extremos del tendedero y reducir su tamaño progresivamente hacia el centro. El borde inferior de la colada dibuja así una U invertida.

La ropa no debe quedar amontonada. Panasonic aconseja mantener al menos una separación equivalente a tres dedos entre las prendas y, cuando haya espacio suficiente, dejar una distancia similar a la de un puño. El tendedero debe situarse en una zona donde el aire no permanezca estancado, alejado de paredes y cortinas.

Por qué esta forma de tender puede ahorrar media hora

Un ensayo difundido por Lion comparó tres disposiciones diferentes a una temperatura de 25 grados y con una humedad relativa del 65%. La ropa colocada en forma de arco tardó cuatro horas en secarse, mientras que el tendido en V y la distribución alterna necesitaron cuatro horas y media.

Los tiempos pueden variar según la temperatura, la humedad, el tejido y la ventilación de cada vivienda. La mejora se debe a que las prendas largas reciben más aire en los extremos y el hueco central permite que se genere movimiento bajo el tendedero. Un análisis de fluidos encargado por Lion detectó una corriente descendente más rápida alrededor de la colada colocada en arco.

Las prendas gruesas, grandes o de algodón pueden ocupar los laterales. Los tejidos finos y sintéticos, que suelen perder antes la humedad, deben quedar en la zona interior.

Cómo evitar el olor a humedad al secar dentro de casa

La ropa debe sacarse de la lavadora en cuanto termina el programa. Dejarla húmeda dentro del tambor facilita la proliferación de microorganismos responsables del olor a cerrado. Apts recomienda tenderla de inmediato, mientras que Panasonic también relaciona el secado lento con una mayor presencia de olores.

Lion sitúa alrededor de las cinco horas el momento a partir del cual puede comenzar a aparecer el llamado olor a ropa húmeda, aunque este plazo depende de las condiciones ambientales. Reducir la carga de cada lavado y separar bien las prendas ayuda a que el proceso termine antes.

Las prendas que necesitan una colocación distinta en el tendedero

Las toallas deben colgarse con un extremo más largo que el otro para reducir la superficie de tejido superpuesta. También pueden colocarse en diagonal o extendidas entre dos barras, siempre que el aire alcance ambos lados.

Los vaqueros y pantalones gruesos se secan mejor del revés y con la cintura abierta en forma de tubo. En las sudaderas, el tejido de la capucha debe quedar separado de la espalda. Los calcetines y la ropa interior pueden distribuirse en un tendedero de pinzas, dejando espacio entre cada pieza.

En días especialmente húmedos, un ventilador dirigido hacia la parte baja del tendedero puede acelerar el proceso sin recurrir a una secadora.