Cursos gratis del SEPE en julio para jóvenes desempleados con formación en IA, inglés y redes sociales

La Cámara de Comercio de Madrid ofrece nuevas formaciones presenciales para jóvenes que quieran mejorar su empleabilidad. Hay cursos de inglés B2, marketing en redes sociales y herramientas digitales aplicadas a la empresa.

El Servicio Público de Empleo Estatal ha difundido una nueva oferta de cursos gratuitos de Talento Joven para el mes de julio, dirigida a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. La convocatoria corresponde al programa de la Cámara Oficial de Comercio de Madrid, con formaciones orientadas a facilitar el acceso al mercado laboral.

Cursos gratuitos de Talento Joven en julio: fechas, duración y contenidos

La oferta publicada para julio incluye tres cursos presenciales dentro del programa Talento Joven. El primero es Inteligencia Artificial aplicada a la empresa, que se impartirá del 6 al 27 de julio de 2026 y tendrá una duración de 90 horas. Está enfocado al uso de herramientas digitales en entornos profesionales.

También se ofrece el curso de Inglés B2 Intensivo, previsto del 1 al 16 de julio de 2026, con 60 horas de formación. Esta acción se dirige a jóvenes que quieran mejorar su nivel de inglés en situaciones personales y profesionales.

El tercer curso es Marketing en TikTok e Instagram, también del 1 al 16 de julio de 2026 y con 90 horas lectivas. La formación incluye creación de contenido, estrategias de crecimiento, uso de tendencias y medición de resultados en redes sociales.

Requisitos para apuntarse a los cursos de Talento Joven de julio

Para acceder gratis a los cursos difundidos por el SEPE es necesario tener entre 18 y 29 años, ser beneficiario del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y contar con el DNI o NIE en vigor.

El programa Talento Joven se dirige a personas jóvenes que buscan incorporarse al mercado laboral mediante orientación y formación. La Cámara de Comercio de España explica que esta iniciativa, junto con Talento Joven Movilidad, está cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus y busca apoyar la reducción del desempleo juvenil.

Garantía Juvenil, por su parte, es una iniciativa europea destinada a facilitar el acceso al trabajo de las personas jóvenes de 16 años y menores de 30. Desde la web del SEPE se puede acceder a la aplicación de inscripción y a los formularios habilitados para darse de alta.

Cómo inscribirse en Garantía Juvenil y solicitar la plaza disponible

Los jóvenes que cumplan los requisitos pueden ampliar la información y solicitar plaza a través de la página de cursos de la Cámara de Comercio de Madrid. En las fichas de cada formación aparece un formulario para recibir información del Programa Integral de Cualificación y Empleo, conocido como PICE.

Quienes todavía no estén inscritos en Garantía Juvenil deberán completar antes este trámite, ya que ser beneficiario del sistema es una condición exigida para participar en la formación sin coste. El SEPE indica que, en caso de dudas durante el proceso, se puede contactar a través del teléfono 060 o del correo habilitado para Garantía Juvenil.