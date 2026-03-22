El SEPE permite cobrar el paro y trabajar: ¿es rentable solicitar el CAE?

El Complemento de Apoyo al Empleo permite compatibilizar la prestación o el subsidio con un trabajo, incluso a jornada completa si se cumplen los requisitos. Aun así, hay una clave que conviene revisar bien: los días cobrados con este sistema descuentan duración del subsidio.

El Servicio Público de Empleo Estatal introdujo el Complemento de Apoyo al Empleo, conocido como CAE, dentro de la última reforma asistencial para que los beneficiarios del paro o del subsidio puedan compaginar la ayuda con un empleo sin tener que suspenderla. La novedad es importante, sí, pero no siempre compensa. ¿Por qué? Porque el tiempo en el que se cobra este complemento se consume de la duración del subsidio.

Qué es el Complemento de Apoyo al Empleo del SEPE y cuándo puede cobrarse

Antes de la entrada en vigor del nuevo Real Decreto, la prestación contributiva y el subsidio por desempleo solo eran compatibles con un trabajo a tiempo parcial. Ahora, esa compatibilidad puede ampliarse también a un empleo a jornada completa, siempre que se respeten determinadas condiciones.

La principal es el salario. El bruto mensual no puede superar los 2.250 euros, equivalente al 375% del IPREM. En términos anuales, esto supone no rebasar los 31.500 euros repartidos en 14 pagas. Hay que tener en cuenta que superar ese tope deja fuera de esta opción.

Cuánto se cobra con el CAE del SEPE según el subsidio y la jornada

Las cuantías cambian según se cobre el paro o el subsidio. En el caso del subsidio, la cifra inicial puede alcanzar los 480 euros y va reduciéndose en función del trimestre en el que se esté percibiendo la ayuda. Para verlo de forma más clara, estos son los importes y límites que recoge la información facilitada:

Situación Cuantía mínima Cuantía máxima Límite de compatibilización Empleo a jornada completa 120 euros 480 euros 180 días Empleo a media jornada 30 euros 360 euros 180 días

Ahora bien, aquí está la letra pequeña. El SEPE avisa de que los días percibidos como CAE se descuentan del subsidio con independencia de la cuantía abonada. Dicho de otro modo, puede que en algunos casos salga más a cuenta suspender la ayuda mientras dure el contrato y pedir después la reanudación si el fin de la relación laboral no depende del trabajador. Vamos, que toca hacer números antes de decidir.

Qué incompatibilidades del SEPE impiden compatibilizar paro o subsidio con trabajo

Además de las condiciones económicas, también existen incompatibilidades que impiden acogerse a esta fórmula. Son las siguientes:

Será incompatible con el trabajo por cuenta propia, aunque no obligue a darse de alta en un régimen de la Seguridad Social.

También será incompatible, con carácter general, con prestaciones contributivas económicas de la Seguridad Social.

No podrá compatibilizarse con un empleo por cuenta ajena si la empresa tiene autorizado un ERE o si el beneficiario trabajó en ella en los 12 meses anteriores.

Por otro lado, el SEPE explica que las rentas obtenidas por el empleo no se tendrán en cuenta para las reanudaciones y prórrogas del subsidio. Aun así, si pese a ello no se cumple el requisito de carencia de rentas o de cargas familiares, podrá solicitarse una prórroga dentro de los seis meses siguientes. Además, si se alcanzan los 180 días máximos del complemento y se sigue trabajando, el subsidio podrá suspenderse y reanudarse cuando vuelva a acreditarse una situación legal de desempleo.