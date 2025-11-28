El SEPE necesita encontrar trabajadores con la E.S.O. y sin experiencia que quieran sueldos de hasta 30.000 euros

El mercado laboral español vive una transformación marcada por la digitalización y la creciente demanda de perfiles técnicos. Aun así, miles de personas siguen buscando su primera oportunidad sin contar con formación específica ni experiencia previa. Para ellas, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), a través de su portal de empleo ‘Empléate’, mantiene abiertas numerosas vacantes por todo el país para candidatos con la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente.

Hostelería, comercio, logística, construcción, agricultura o atención al cliente continúan siendo sectores clave para quienes desean empezar desde cero, aprender un oficio y construir una trayectoria profesional estable. Muchas de estas ofertas incluyen formación inicial a cargo de la empresa y condiciones salariales que, según el puesto y la evolución del trabajador, pueden llegar hasta los 30.000 euros brutos anuales.

A continuación, repasamos los requisitos básicos, las condiciones laborales más habituales y algunos ejemplos concretos de vacantes activas en el portal del SEPE.

Condiciones laborales, salarios y perfiles más demandados

Las ofertas activas para personas con estudios básicos y sin experiencia abarcan distintos sectores y provincias. Entre las vacantes destacadas que se pueden encontrar actualmente en el portal del SEPE figuran, entre otras:

En construcción, se requiere un peón/a de obra en Alicante (Comunidad Valenciana), publicado el 27/11/2025, con un salario de entre 17.000 y 18.000 euros brutos anuales, para tareas vinculadas a la ejecución de un contrato de obra pública, como retirada de fibrocemento, cambio de ventanas o reformas en centros educativos.

En atención telefónica y ventas, hay varias posiciones de teleoperador/a comercial en turno de mañana en Valencia (Comunidad Valenciana), con diferentes fechas de publicación (26/11/2025 y 31/10/2025) y salario “sin especificar”, orientadas a personas a las que les guste el trato con el cliente y las ventas telefónicas, para trabajar en call centers líderes del sector.

En el ámbito administrativo, destacan varias vacantes: un puesto de administrativo en Murcia, publicado el 21/11/2025, con un salario de 19.000 a 21.000 euros brutos anuales, centrado en atención al cliente, facturación, gestión de albaranes y cobros; un auxiliar administrativo en Murcia, del 14/10/2025, con retribución entre 17.000 y 18.000 euros, para pedidos, facturación, reclamaciones y archivo; y un administrativo contable en Valencia (Comunidad Valenciana), publicado el 13/10/2025, con salario inicial de 12.000 a 16.000 euros brutos anuales mediante contrato para la obtención de práctica profesional, dirigido a jóvenes con ESO, inscritos en Garantía Juvenil y con nociones de contabilidad.

El sector de servicios y mantenimiento también ofrece oportunidades. Un puesto de jardinero en Valencia, del 10/11/2025, contempla un salario de 19.800 euros brutos anuales para labores de mantenimiento general de jardines, instalación de riego, plantación, control de plagas y preparación de suelos.

En comercio y alimentación, sobresale la vacante de charcuter@ en Albacete (Castilla-La Mancha), publicada el 16/10/2025, con un rango salarial de 21.000 a 24.000 euros brutos anuales, donde las funciones incluyen atención al público, corte de jamón a cuchillo, preparación de pedidos y reposición de estanterías, entre otras tareas propias de la sección.

Por otro lado, la logística y el sector agrario reúnen varias ofertas. En Valencia se busca personal de carga y descarga para días sueltos, con sueldo de entre 21.000 y 22.000 euros brutos anuales, en un entorno que apuesta por la igualdad de oportunidades y la no discriminación. También se necesitan operarios/as de calibre y pesaje agrario, en la misma provincia y con fecha del 15/10/2025, con condiciones económicas de 22.000 a 23.000 euros brutos al año, orientadas a la manipulación y clasificación de productos agrícolas.

En conjunto, estas vacantes muestran un abanico de salarios que, en muchos casos, superan los 17.000–18.000 euros brutos anuales en posiciones de entrada, y que, con la evolución en el puesto, complementos y variables, pueden acercarse o llegar hasta los 30.000 euros brutos anuales en determinados perfiles y trayectorias.

Requisitos para acceder a estas ofertas del SEPE

En la selección realizada en el portal ‘Empléate’ se han filtrado aquellas vacantes en las que no se exige experiencia previa y cuya formación mínima es la “primera etapa de educación secundaria con título de graduado escolar o equivalente”. De forma general, para optar a este tipo de puestos se suele pedir:

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o graduado escolar, o titulación equivalente.

No tener experiencia previa o estar buscando el primer empleo.

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos o horarios flexibles, según el puesto.

Actitud positiva, ganas de aprender y capacidad para trabajar en equipo y de cara al público.

En algunos casos concretos se añaden requisitos adicionales, como estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil o tener nociones básicas de contabilidad, especialmente en los puestos administrativos orientados a la obtención de práctica profesional.

Cómo inscribirse en las ofertas del SEPE a través de ‘Empléate’

Si cuentas con la ESO o graduado escolar, no tienes experiencia previa y quieres acceder a alguna de estas vacantes, el primer paso es entrar en el portal de empleo ‘Empléate’ del SEPE. Desde la página principal puedes realizar una búsqueda por palabra clave (por ejemplo, “jardinero”, “administrativo”, “teleoperador”), provincia o sector profesional.

Una vez dentro del buscador, es recomendable aplicar filtros como el nivel formativo “primera etapa de educación secundaria con título de graduado escolar o equivalente” y marcar que no se requiere experiencia. De este modo, se muestran empleos ajustados al perfil de quienes buscan su primera oportunidad laboral.

Cuando localices una oferta que encaje con tus intereses —por ejemplo, el puesto de peón/a de obra en Alicante, el de administrativo en Murcia o el de charcuter@ en Albacete— solo tienes que acceder a la ficha completa de la vacante. Allí se detalla la descripción del puesto, funciones, requisitos concretos, condiciones de contrato y salario.

Para inscribirte, tendrás que registrarte o iniciar sesión en el portal, completar tus datos personales y profesionales, adjuntar tu currículum actualizado y enviar la candidatura desde el propio sistema. A partir de ahí, la empresa o entidad que ofrece el puesto valorará tu perfil y se pondrá en contacto contigo si encajas con lo que están buscando.

El SEPE, a través de ‘Empléate’, se consolida así como una puerta de entrada al mercado laboral para quienes solo cuentan con la educación básica, pero sí tienen algo fundamental: ganas de trabajar y de aprender un oficio.