El SEPE lanza nuevos cursos gratuitos y desde casa para personas en paro en este mes de diciembre

Si estás en paro, estos cursos subvencionados y a distancia permiten mejorar el currículum y preparar el nuevo año con competencias útiles y actuales.

Apuntarse en diciembre a un curso online y gratuito del SEPE es una manera práctica de cerrar el año reforzando el perfil profesional. La formación subvencionada ofrece contenidos actualizados sin coste, desde casa y a tu ritmo, para que puedas organizarte según tus necesidades.

Cómo aprovechar los cursos SEPE online y gratuitos en diciembre 2025

Diciembre es el momento ideal para retomar estudios, fijar objetivos laborales y arrancar el próximo año con más seguridad. ¿Quieres especializarte o reinventarte por completo? Los cursos del SEPE te permiten ambas cosas, abriendo la puerta a nuevas oportunidades en distintos sectores.

La gran ventaja es que son 100 % online y se adaptan a tu horario. Por tanto, puedes compaginarlos con otras responsabilidades mientras sumas habilidades que aportan valor a tu currículum. Fácil y, además, sin coste.

Qué tipos de cursos gratis del SEPE puedes hacer este mes

Durante diciembre hay una amplia variedad de opciones: competencias digitales, idiomas, gestión y riesgos, hostelería y turismo, además de marketing. ¿Cuál encaja mejor con tu perfil?

Categoría de curso Ejemplos y contenidos destacados Competencias digitales y tecnológicas Ofimática, uso de herramientas digitales, productividad, programación, desarrollo web y nuevas tecnologías. Idiomas y comunicación Inglés, francés, alemán; comunicación, atención al cliente y competencias interpersonales. Riesgos laborales y gestión empresarial Gestión de riesgos en pequeñas empresas; dirección de negocios, emprendimiento y gestión microempresarial. Hostelería y turismo Manipulación de alimentos, servicios de restauración, atención al cliente y gestión hotelera. Marketing Gestión de redes sociales, planificación de estrategia en social media, manejo de contenidos y herramientas gratuitas de community management; diseño de un plan de marketing online, estructurar campañas, decidir canales y usar CRM o emails para fidelizar.

Elegir bien es clave: puedes reforzar tu área actual o probar un campo distinto para impulsar un cambio profesional. ¿Buscas mejorar en idiomas o dar el salto a lo digital? Tú decides.

Motivos para inscribirte si estás en paro y necesitas mejorar tu CV

Además de ser cómodos y accesibles, estos cursos ofrecen beneficios concretos que pueden marcar la diferencia a la hora de encontrar empleo.

Formación gratuita y accesible: sin coste y online, elimina barreras económicas y permite estudiar desde cualquier lugar con Internet.

Flexibilidad horaria: se adaptan a tu ritmo, compatibles con estudios u otras responsabilidades.

Certificación oficial: muchos cursos otorgan diplomas o certificados reconocidos, que aportan valor al currículum.

Para distintos perfiles: hay opciones para principiantes y para profesionales con experiencia, según necesidades.

En resumen, diciembre se convierte en una oportunidad para dar un paso adelante: actualizar conocimientos, ganar confianza y ampliar salidas laborales. Si estás en búsqueda activa, apostar por uno de estos cursos puede ser el empujón que faltaba. ¿Te animas a empezar hoy?