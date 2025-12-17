Conducir por Andalucía podría costarte más de lo que imaginas, según Rebeca (41), agente de Tráfico

Rebeca (41), agente de Tráfico, lo resume con crudeza: ‘Si conduces por Andalucía tienes muchas papeletas para volver a casa con una multa’. Málaga y Cádiz figuran entre las zonas más afectadas del país por volumen de sanciones.

España superó los 5,4 millones de denuncias en 2024 y casi una cuarta parte se concentró en Andalucía, con 1.425.521 infracciones. Detrás de estas cifras están carreteras muy transitadas, picos de turismo y comportamientos que se repiten en desplazamientos vacacionales. ¿El aviso? Conducir en la región exige máxima atención si no quieres sumar una sanción al viaje.

Andalucía lidera las sanciones de tráfico y concentra casi una cuarta parte del total nacional

El Anuario de la Dirección General de Tráfico de 2024 sitúa a Andalucía a la cabeza en denuncias. Según los agentes, la intensidad de circulación en los principales corredores y la afluencia turística explican gran parte del fenómeno. De hecho, los desplazamientos por ocio elevan los riesgos de despistes y exceso de confianza.

Datos destacados mencionados en la información

Territorio Dato de infracciones 2024 Andalucía 1.425.521 Málaga (provincia) Más de 330.000 Cádiz (provincia) Más de 325.000 Comunidad de Madrid Algo más de 657.000 Comunidad Valenciana Superó las 580.000 La Rioja, Cantabria, Ceuta y Melilla Menos infracciones por menor población y extensión viaria

En resumen, el mapa sancionador refleja tanto densidad de tráfico como presión turística, variables especialmente presentes en Andalucía durante buena parte del año.

Málaga y Cádiz entre las más afectadas por volumen turístico y flujo constante de vehículos

Málaga, la Costa del Sol, la Bahía de Cádiz y los accesos a Sevilla forman un corredor con circulación urbana, interurbana y turística. En la provincia malagueña, las rondas de entrada y salida soportan volúmenes superiores a otros territorios, mientras que en Cádiz la temporada alta añade retenciones y maniobras bruscas. ¿Vas a conducir por la Costa del Sol o la Bahía de Cádiz? Mejor anticipar y conducir con calma.

Factores que explican el aumento de denuncias en épocas de mayor movilidad y turismo

Rebeca, con más de 15 años patrullando, subraya que el problema no es solo la densidad: se combinan tráfico regional, desplazamientos interprovinciales y turismo masivo. En verano, festivos y puentes se disparan infracciones como exceso de velocidad, uso del móvil y falta de atención en accesos a zonas costeras. La orografía andaluza también influye: tramos largos y vías rápidas invitan a pisar de más. No son carreteras peligrosas, pero el exceso de confianza pasa factura.

Cómo para evitar multas cuando conduces por Andalucía en vacaciones

Antes de salir, conviene revisar vehículo y ruta. En controles, los agentes detectan denuncias por ITV caducada, luces defectuosas o documentación incompleta, fallos evitables con una revisión periódica. Por lo tanto, una actitud responsable es la mejor aliada para disfrutar del viaje sin sobresaltos… ni papeletas de multa.

Recomendaciones básicas para reducir sanciones en carretera

Revisar ITV, luces y documentación del vehículo antes de cada viaje.

Consultar rutas alternativas en fines de semana, festivos y periodos vacacionales.

Mantener la calma y la distancia de seguridad en accesos a zonas costeras.

Evitar el uso del móvil: un segundo de distracción basta para un susto.

No acelerar en tramos despejados que inviten a superar la velocidad.

No confiarse en carreteras conocidas; la relajación provoca errores previsibles.

En definitiva, el mensaje es claro: respeto a las normas, previsión y sentido común.